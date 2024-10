Schock für Dortmund: Adeyemi und Duranville fallen wochenlang aus!

Karim Adeyemi, der talentierte Flügelstürmer von Borussia Dortmund, wird voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen, nachdem er sich beim beeindruckenden 7:1-Sieg in der Champions League gegen Celtic Glasgow einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Der 22-Jährige, der in der ersten Halbzeit mit drei Toren glänzte, musste kurz nach der Pause verletzungsbedingt vom Platz. Laut Berichten wird er für drei bis vier Wochen nicht zur Verfügung stehen. Trotz seiner Verletzung äußerte Adeyemi nach dem Spiel, dass er hoffte, es sei nicht so schlimm und er bald zurückkehren könne. Diese Verletzung ist nicht die erste für den Spieler, der bereits in der vergangenen Saison mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Zusätzlich zu Adeyemi wird auch Julien Duranville, ein weiterer Flügelspieler, aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen ausfallen. Trainer Nuri Sahin bestätigte, dass beide Spieler voraussichtlich nach der Länderspielpause im November wieder einsatzbereit sein sollten. Zudem hat Giovanni Reyna, der ebenfalls auf den Flügel ausweichen kann, einen Rückschlag erlitten und wird ebenfalls länger fehlen. Dies stellt Dortmund vor Herausforderungen, insbesondere vor dem bevorstehenden Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin, da die Alternativen auf den Flügeln stark eingeschränkt sind. Donyell Malen, der zuletzt erkrankt war, könnte jedoch wieder im Kader stehen.

In einer positiven Nachricht hat Borussia Dortmund den Vertrag mit Julian Ryerson vorzeitig bis 2028 verlängert. Der 26-jährige Außenverteidiger, der im Januar 2023 vom 1. FC Union Berlin zum BVB wechselte, hat sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt. Sportdirektor Sebastian Kehl lobte Ryersons Dynamik und Intensität, die gut zu den Werten des Vereins passen. Ryerson selbst äußerte, dass er sich im Verein wohlfühlt und die Heimspiele besonders genießt.

Auf internationaler Ebene stehen auch einige Stars wie Joshua Kimmich von Bayern München und Kevin De Bruyne von Manchester City vor wichtigen Vertragsentscheidungen, da ihre Verträge im Juni 2025 auslaufen. Die bevorstehende Club-WM im nächsten Jahr könnte die Situation zusätzlich komplizieren, da Spieler während des Turniers nicht für mehrere Vereine spielen können. Die FIFA hat bereits Maßnahmen ergriffen, um den betroffenen Clubs und Spielern zu helfen, mögliche Missverständnisse zu vermeiden.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 3,67EUR auf Tradegate (04. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.