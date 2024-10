Frankfurter Flughafen: Marburg-Virus Verdacht und Brückenbau sorgen für Aufregung!

Der Frankfurter Flughafen steht derzeit im Fokus der Gesundheitsbehörden, nachdem der Verdacht auf eine Infektion mit dem lebensbedrohlichen Marburg-Virus bei zwei Reisenden aufgekommen ist. Diese Personen reisten aus Ruanda an und hatten zuvor in einem Krankenhaus gearbeitet, in dem auch mit dem Virus infizierte Patienten behandelt wurden. Die Hamburger Sozialbehörde hat die Ermittlungen aufgenommen, um festzustellen, ob eine Infektion vorliegt. Fraport, der Betreiber des Flughafens, betont, dass es am Flughafen selbst keine Auswirkungen gegeben habe und dass man eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeitet. Das Robert Koch-Institut (RKI) stellt klar, dass es bisher keine dokumentierten Fälle einer Übertragung des Marburg-Virus in Flugzeugen gibt, da das Virus nur durch engen Kontakt mit erkrankten Personen oder deren Körperflüssigkeiten übertragen wird.

Das Marburg-Virus ist bekannt dafür, hohes Fieber und schwere Symptome wie Muskelschmerzen, Bauchkrämpfe, Durchfall und blutiges Erbrechen auszulösen. Die Sterblichkeitsrate bei bisherigen Ausbrüchen in Afrika liegt zwischen 25 und 90 Prozent. In Deutschland gab es seit 1967 keinen Fall mehr. Der Name des Virus stammt von der Stadt Marburg, wo 1967 Laborangestellte bei Versuchen mit Affen infiziert wurden.