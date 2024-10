EU genehmigt umstrittenen MSC-Einstieg: Was bedeutet das für Hamburg?

Die EU-Kommission hat dem umstrittenen Einstieg der Mediterranean Shipping Company (MSC), der weltweit größten Reederei, beim Hamburger Hafenlogistiker Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) zugestimmt. Die Kommission stellte fest, dass der geplante Zusammenschluss keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwirft, da die Auswirkungen auf den Wettbewerb als begrenzt angesehen werden. Es sei sichergestellt, dass genügend Wettbewerber vorhanden sind, um den Zugang zu den nordeuropäischen Häfen zu gewährleisten.

Die Hamburgische Bürgerschaft hatte bereits Anfang September dem Deal zugestimmt. Der rot-grüne Senat der Stadt Hamburg verfolgt mit diesem Schritt das Ziel, die HHLA und den Containerumschlag zu stabilisieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Stadt 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent an der HHLA halten. Zuvor besaß die Stadt rund 70 Prozent, der Rest war im Streubesitz. MSC plant, ihr Ladungsaufkommen an den HHLA-Terminals bis 2031 auf eine Million Standardcontainer pro Jahr zu erhöhen und eine neue Deutschlandzentrale in Hamburg zu errichten. Zudem soll das Eigenkapital der HHLA um 450 Millionen Euro aufgestockt werden.