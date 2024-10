ROUNDUP FDP erhöht mit Neun-Punkte-Plan Druck in Migrationspolitik Die FDP will in der Ampel-Koalition einen härteren Kurs in der Migrationspolitik durchsetzen. Dazu beschloss der Fraktionsvorstand nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Wochenende ein Neun-Punkte-Papier, über das zuerst die "Bild am …