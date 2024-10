Goldpreis vor neuen Rekorden. Diese Goldaktie könnte bald durch die Decke gehen

Zu den Highlights zählen sicherlich die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des FOMC der Fed vom 17. September / 18. September; also jener Sitzung, die für einen Paukenschlag in Form einer Zinssenkung in Höhe von 50 Basispunkten sorgte. Das Protokoll wird am kommenden Mittwoch (09. Oktober) veröffentlicht. Bereits einen Tag später am Donnerstag könnte es dann zu einer (kleinen) Weichenstellung für Gold kommen. Die September-Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise werden veröffentlicht.

Gold in robuster Verfassung

Aus charttechnischer Sicht macht Gold unverändert einen exzellenten Eindruck. Trotz der aktuellen Konsolidierung wirkt die Rallye intakt und stabil. Solange sich die Verschnaufpause oberhalb des Preisbereiches 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar abspielt, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung mit einem übergeordneten Bewegungsziel von 3.000 US-Dollar ist unverändert das zu präferierende Szenario. Lesen Sie hierzu auch den Kommentar „Goldpreis erwartet US-Arbeitsmarktbericht. Neue Rekorde möglich“.

Diese Goldaktie könnte bald durch die Decke gehen

Die hohen Gold- und Silberpreise offerieren weitere Kurschancen bei den Produzentenaktien. Barrick Gold, Newmont & Co. konsolidieren zwar gerade, doch das könnte die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm sein. Spannende und zugleich aussichtsreiche Konstellationen dominieren aktuell die Chartbilder der Aktien der Gold-Silberproduzenten. Besonders spannend ist die Lage bei Kinross Gold, wie der obere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis deutlich macht.

Im Fokus steht der Kursbereich von 10+ US-Dollar. Der hat nicht nur eine psychologische Bedeutung, sondern beherbergt auch die Top-Formation aus dem Jahr 2020. Ausgehend von dieser trat Kinross Gold in eine knackige Korrektur ein. Die Aktie fand erst im Sommer 2022 wieder zurück in die Erfolgsspur, als ihr im Bereich von 3 US-Dollar die untere Trendwende gelang.

In den letzten Monaten zauberte Kinross Gold eine fulminante Kursrallye auf das Börsenparkett. Mit dem Erreichen der 10 US-Dollar steht die Rallye nun vor ihrer ultimativen Bewährungsprobe. Ein erfolgreicher Ausbruch käme einem Befreiungsschlag gleich. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte die Aktie im Anschluss weit tragen. Um potenzielle Bewegungsziele abzuleiten, muss man weit zurückgehen. So erlangten im Jahr 2011 die Kursbereiche um 15 US-Dollar und 17+ US-Dollar eine hohe Relevanz. Doch noch lässt der Ausbruch über die 10 US-Dollar auf sich warten. Um die Fortsetzung der Rallye nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 8,3 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte