Universal Consulting Opportunities (UCO) betritt den europäischen Markt als exklusiver strategischer Berater von MLS Leader in Rumänien

ALTAMONTE SPRINGS, Florida, 6. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- UCO, eine Tochtergesellschaft von Stellar MLS, einem führenden Multiple Listing Service (MLS) in den USA und dem am schnellsten wachsenden in der Welt, hat eine Vereinbarung mit MLS Leader bekannt gegeben mit der es sein exklusiver strategischer MLS-Berater in Rumänien wird. Durch die Weitergabe seines Fachwissens und seiner Erfahrung wird UCO die Vision von MLS Leader als führendes MLS auf dem rumänischen Immobilienmarkt vorantreiben.

MLS Leader arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt eng mit den Gemeinschaften der Immobilienmakler und -vermittler zusammen und übernimmt kontinuierlich die Rolle der Aufklärung und Regulierung, um einen transparenten Immobilienmarkt im Interesse der Immobilienfachleute, der Kunden und der Allgemeinheit aufzubauen. Als Quelle von Informationen über Immobilien und Immobilientransaktionen in Rumänien ist es die Aufgabe von MLS Leader, Immobilienfachleuten eine Möglichkeit zu bieten, sich in ihrem Beruf zu profilieren und wertvolle Dienstleistungen bei jedem Schritt ihrer Aktivitäten anzubieten.

Stellar MLS bringt über UCO seine strategische Erfahrung im globalen MLS-Bereich ein, um das operative und technologische Know-how von MLS Leader zu erweitern. Das Unternehmen wird MLS Leader bei der Verbesserung seiner innovativen Plattform und Dienstleistungen beraten und gleichzeitig seine Mitgliedschaft von Fachleuten innerhalb der Immobilienbranche des Landes mit der sechsthöchsten Bevölkerungszahl in der Europäischen Union ausbauen.

„Wir sind stolz darauf, mit MLS Leader an dieser wichtigen Vision zur Förderung eines transparenteren und effizienteren Immobilienmarktes in Rumänien und darüber hinaus zusammenzuarbeiten", sagte Merri Jo Cowen, Geschäftsführer von Stellar MLS und UCO. „Unser Team konzentriert sich auf den MLS und die Unterstützung von Immobilienfachleuten in Europa und auf der ganzen Welt."

„Als Pionier unter den MLS-Diensten in Europa, der 2007 gegründet wurde, hat MLS Leader (powered by Flexmls) ein System entwickelt, das es Immobilienunternehmen ermöglicht, das MLS- und Exklusivvertretungsmodell in einem Markt jenseits von Nordamerika erfolgreich umzusetzen", sagte Sorin Udrea, Gründer und Geschäftsführer von MLS Leader.