Erklärung von Yasmine Sherif, Direktorin von Education Cannot Wait, zum einjährigen Jahrestag der Feindseligkeiten in Gaza NEW YORK, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Mit gebrochenem Herzen begehen wir heute den einjährigen Jahrestag seit der Implosion von Gaza am 7. Oktober 2023. Heute gedenken wir der Geiseln, der willkürlich Inhaftierten und der mehr als 40.000 …