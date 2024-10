Stabilisierung über 19.000 Punkten hält an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Start in die neue Woche setzt sich der Dax weiter von 19.000 Punkten nach oben ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 19.193 Punkte. In der vergangenen Woche war er deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch bei 19.491 Punkten zurückgekommen. Dabei rutschte er zwischenzeitlich sogar wieder unter die runde Marke bis auf 18.952 Punkte ab.

Der gute US-Jobbericht vom Freitagnachmittag half dem Dax jedoch bei der Stabilisierung, sorgte für klare Gewinne an der Wall Street und hinterließ auch am Morgen in Asien noch seine Spuren. Die Lage in Nahost wird am Jahrestag des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel besorgt zur Kenntnis genommen, ist aber keine Belastung./ag/zb

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 19.167PKT auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2024, 18:59 Uhr) gehandelt.