"Building Resilience for a Sustainable Tomorrow"

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA)(BSE: 543635) hat seinen dritten unabhängigen jährlichen Nachhaltigkeitsberichtfür das Geschäftsjahr 2023/24 unter dem Motto "Building Resilience Today for aSustainable Tomorrow" veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet den Ansatz vonPiramal Pharma, der sich auf vier wichtige strategische Säulen stützt:Verantwortungsvolle Betriebsabläufe, Krisenfestigkeit des Unternehmens,Kundenorientierung sowie Qualität und Exzellenz. Diese Säulen unterstreichen denFokus des Unternehmens auf Klimaschutz, Verantwortung in der Lieferkette,Innovation und betriebliche Exzellenz, während gleichzeitig das Wohlergehen derBeschäftigten und der Kommunen, in denen es tätig ist, sichergestellt wird.PPL hat sich dem Ziel verschrieben, verantwortungsbewusst zu handeln undnachhaltig zu wachsen. Unsere Vision: ein weltweit führendes Unternehmen in derPharmaindustrie zu werden, das sich durch Nachhaltigkeit, Inklusivität und Ethikauszeichnet. Die umfassende Strategie von PPL integriertNachhaltigkeitsprinzipien in alle Betriebsabläufe und Entscheidungsprozesse undkonzentriert sich auf 12 Schlüsselbereiche und 28 Kernthemen, unterstützt durchüber 50 spezifische, zeitlich definierte Ziele. Dieses Framework stellt sicher,dass PPL seine Nachhaltigkeitsverantwortung effektiv wahrnimmt und durch seinegesamte globale Geschäftstätigkeit und Wertschöpfungskette positiveVeränderungen anstoßen kann.Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Ltd, erklärt: "Auf unserem Wegzur Nachhaltigkeit sind wir der Transparenz, der Verantwortlichkeit und derkontinuierlichen Verbesserung unserer Geschäftspraktiken verpflichtet. Unserneuester Nachhaltigkeitsbericht beleuchtet nicht nur die Meilensteine, die wirbereits erreicht haben, sondern auch unsere Fähigkeit, unser Unternehmen an dieevolvierenden globalen Standards anzupassen. Durch die Revision unserer Scope-1-und Scope-2-THG-Emissionen und unseres Energieverbrauchs im Geschäftsjahr 2023haben wir die Datengenauigkeit erheblich verbessert, sodass wir unserenökologischen Fußabdruck bewerten und überwachen können. Mit Blick auf dieZukunft engagieren wir uns weiterhin für nachhaltiges Wachstum und bekräftigenunser Kernziel "Doing Well and Doing Good", während wir uns gleichzeitig daraufkonzentrieren, sinnvolle und messbare Fortschritte auf dem Weg zu einernachhaltigeren Zukunft zu erreichen."Die wichtigsten Highlights des Berichts:Verantwortungsbewusster Betrieb- PPL hat bei seinem Einsatz für eine höhere Energieeffizienz erheblicheFortschritte erzielt und die Nutzung erneuerbarer Energien um 29 % gesteigert.