DAX mit Umkehrpotenzial

Die Chance auf einen Test der Rekordstände aus Ende September bei 19.491 Punkten erhält der DAX jedoch erst bei einem Sprung über die Kursmarke von 19.250 Punkten, in diesem Fall könnte ein kurzfristiges Long-Investment auf eben diese Zielebene abgeschlossen werden. Übergeordnet wird dem Barometer nach erfolgreicher Auflösung einer inversen SKS-Formation aus dem Zeitraum zwischen Mitte Juni und Ende September ein Anstieg an 19.800 Zähler zugetraut. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 19.000 Punkten eine recht solide Unterstützung. Sollte das Barometer jedoch unter 18.890 Punkte abtauchen, würden sich Folgeverluste auf 18.780 und darunter 18.633 Punkte zeigen. Spätestens am 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 18.437 Zählern sollte jedoch ein Turnaround gelingen, um die vorhergegangenen Bemühungen bullischer Marktteilnehmer nicht vollständig zunichtezumachen. Vorläufig wird allerdings an einem Anstiegsszenario für das heimische Leitbarometer festgehalten.

Aktuelle Lage