EMA 200 im Fokus

Nach dem Bruch eines längerfristigen Aufwärtstrends Anfang August dieses Jahres um 151,9440 JPY kam es beim Paar USD/JPY zu einem regulären Verkaufssignal, Ziele wurden bei 145,0710 und darunter 139,3880 JPY identifiziert. Letzteres Niveau konnte erfolgreich Mitte September abgearbeitet werden, angenommen wurde jedoch ein weiterer Abverkauf. Dieser blieb jedoch aus, das Paar stabilisierte sich unverhofft schnell und konnte bis Freitag an den 200-Tage-Durchschnitt bei 148,7850 JPY wieder zulegen. Gelingt es auch diese Hürde zu knacken, könnte die reguläre Pullback-Bewegung sogar bis an den vorherigen Abwärtstrend, zumindest aber auf das Ausbruchsniveau heranreichen.

Ein Sprung über das aktuelle Widerstandsband zwischen 148,785 und 149,3990 JPY könnte eine weitere Kaufwelle auslösen, diesmal bis in den Bereich um 151,9440 JPY und damit das einstige Ausbruchsniveau nach dem Aufwärtstrendbruch. Entsprechend würde sich diese Entwicklung für den Aufbau von sehr kurzzeitigen Long-Positionen anbieten, eine überschießende Welle könnte sogar in den Bereich um 153,0040 JPY heranreichen. Bei einer sofortigen Trendwende findet das Paar USD/JPY bei 146,4910 und darunter 145,0710 JPY entsprechende Unterstützungen vor. Kurse darunter würden jedoch für eine Wiederaufnahme des übergeordneten Verkaufssignals mit Zielen dann bei 136,6480 und 135,1600 JPY sprechen. Da gegen den übergeordneten Abwärtstrend gehandelt wird, sollten sich nur erfahrene Händler an ein Long-Szenario herantrauen.

USD/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz: