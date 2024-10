Richemont verkauft YNAP an Mytheresa

GENF (dpa-AFX) - Der Uhren- und Schmuckkonzerns Richemont hat einen Käufer für das Online-Mode- und Accessoires-Geschäfts Yoox Net-A-Porter (YNAP) gefunden. Käufer ist die MYT Netherlands Parent B.V. (Mytheresa), an welcher Richemont im Tausch gegen YNAP künftig ein Drittel halten wird.

Der Verkauf von YNAP an Mytheresa beinhaltet Barmittel von YNAP in der Höhe von 555 Millionen Euro, wie Richemont am Montag mitteilte. Richemont gewährt Mytheresa darüber hinaus eine revolvierende Kreditfazilität über 100 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2025 erwartet. Im Zuge des Verkaufs erwartet Richemont eine Abschreibung im Volumen von etwa 1,3 Milliarden Euro.