First Nordic beginnt Base-of-Till-Bohrprogramm auf Projekt Klippen im Gold Line-Gürtel in Schweden Vancouver, BC – 7. Oktober 2024 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „First Nordic“) (TSX.V:FNM, OTCQB:FNMCF, FWB: HEG0) freut sich, den Beginn eines Base-of-Till- Bohrprogramms („BoT“, am Grund des Geschiebemergels – auch …