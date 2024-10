Daldrup u. Söhne: Kräftiger Rückenwind

Die positive Entwicklung könnte sich laut den Analysten in den nächsten Jahren fortsetzen. Ein guter Indikator dafür sei das wahrscheinlichkeitsgewichtete Volumen der Aufträge im Verhandlungsstadium, das binnen Jahresfrist von 245 auf 302 Mio. Euro weiter gestiegen sei und sich damit auf einem sehr hohen Niveau bewege. Vor allem im Bereich der Geothermie ziehe die Nachfrage, angefacht durch die Wärmewende und die zunehmende Verbesserung der Rahmenbedingungen stark an. Aber auch die Bergbaunachsorge, die Rohstoffexploration und die Suche nach Atomendlagern bieten ein attraktives Geschäftspotenzial, so die Analysten.

Sie erwarten von D&S in den nächsten Jahren weitere Steigerungen der Gesamtleistung und einen positiven Margentrend. Ihre Schätzungen, die sie nach der Veröffentlichung des Halbjahresberichts nur geringfügig überarbeitet haben, basieren auf einer konservativen durchschnittlichen Steigerung der Gesamtleistung um 4,3 Prozent p.a. bis 2031. Dabei haben sie keine großen Kapazitätserweiterungen eingeplant.

Daraus resultiere ein unverändertes Kursziel von 11,20 Euro je Aktie, das ein attraktives Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent signalisiere. Auf dieser Basis bestätigen die Analysten ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.10.2024 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 05.10.2024 um 8:15 Uhr fertiggestellt und am 07.10.2024 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-10-07-SMC-Update-Daldrup_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Daldrup & Soehne Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 8,28EUR auf Tradegate (07. Oktober 2024, 08:21 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 11,20 EUR