Pfizer von aktivistischem Investor attackiert, drängt auf Umbau

Der aktivistische Investor Starboard Value ist mit rund einer Milliarde US-Dollar bei Pfizer eingestiegen und strebt eine umfassende Restrukturierung des erfolglosen Pharmakonzerns an. Starboard hat bereits frühere Führungskräfte von Pfizer kontaktiert, darunter den ehemaligen CEO Ian Read und Ex-Finanzchef Frank D’Amelio, berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf informierte Kreise. Beide sollen Interesse an einer möglichen Zusammenarbeit signalisiert haben, allerdings bleibt unklar, in welcher Funktion sie involviert werden könnten.

Der BioNTech-Partner Pfizer steht unter enormem Druck. Nach dem Boom während der Pandemie, in dem der Umsatz des Unternehmens dank seines COVID-19-Impfstoffs und -Behandlungsmittels auf über 100 Milliarden US-Dollar gestiegen war, ist die Nachfrage für diese Produkte drastisch eingebrochen.