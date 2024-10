Robotaxi-Wette könnte nicht aufgehen!

Die Aktie von Tesla notiert mit gut 250,00 US-Dollar fast 40 Prozent unter ihrem im November 2021 erreichten Rekordhoch von 414 Dollar. Doch das wird sich mit Sicherheit ändern. Die Frage ist nur, in welche Richtung der Ausschlag erfolgen soll. Einige Experten trauen dem zukünftigen Kurs eine Verzehnfachung zu, was die Marktkapitalisierung bis Ende des Jahrzehnts auf acht Billionen US-Dollar aufblasen sollte. Den Treiber dieser Aufwertung sehen die Optimisten in der Software für selbstfahrende Robotaxis. Diese Bewertung kommt zustande, indem die Optimisten Tesla nicht als Automobilhersteller sehen, sondern als Technologieplattform. Dies ist auch notwendig, nachdem sich Elektroautos in Europa und den USA nur schleppend verkaufen und in China die heimische Konkurrenz dem US-Elektroautohersteller die Butter vom Brot nimmt. Viel pessimistischer sieht der ehemalige Großaktionär von Tesla, Ross Gerber, den Autobauer und äußert Bedenken hinsichtlich der Verkaufsziele des Unternehmens.

Zum Chart