Treatment.com AI gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Sonderoptionsscheinen im Wert von bis zu 1.750.000 Dollar bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 4. Oktober 2024 – Treatment.com AI Inc. („Treatment AI“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass man eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 2.333.333 Sonderoptionsscheinen des Unternehmens (jeweils ein „Special Warrant“) zu einem Preis von 0,75 $ pro Sonderoptionsschein für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.750.000 $ (das „Angebot“) durchführt.



Jeder Sonderoptionsschein wird automatisch in eine Einheit des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) umgewandelt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem halben Stammaktien-Kaufoptionsschein (jeder volle Optionsschein ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Preis von 1,00 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum der Optionsscheine.



Jeder Sonderoptionsschein wird automatisch und ohne zusätzliche Gegenleistung an dem Tag (dem „Umwandlungstag“) in Einheiten umgewandelt, der der frühere der folgenden Tage ist: (i) der dritte Geschäftstag nach dem Datum der Einreichung eines Prospektnachtrags zu einem Kurzformular-Basisprospekt (der „Prospektnachtrag“), der die Verteilung der Aktien und Optionsscheine, die bei der Umwandlung der Sonderoptionsscheine ausgegeben werden können, qualifiziert, und (ii) 4 Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum der Sonderoptionsscheine. Vor dem Umtauschdatum können die Inhaber keine Sonder-Warrants ausüben.



Das Unternehmen wird sich im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren bemühen, den Prospektzusatz zur Qualifizierung des Vertriebs der bei Umwandlung der Sonder-Warrants auszugebenden Aktien und Warrants innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss des Angebots (ohne das Abschlussdatum) einzureichen.



Das Unternehmen kann eine Vermittlungsprovision von bis zu 8 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot zahlen und an bestimmte berechtigte Vermittler nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“) in Höhe von bis zu 8 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Sonder-Warrants ausgeben. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie (eine „Broker-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 1,00 $ pro Broker-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausgabe der Broker-Warrants.