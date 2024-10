Ergebnisse der IDEA-Konferenz

ROME, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Vitamin D: Wie wirkt es sich auf die Muskeln, das Magen-Darm-System und das Immunsystem aus? Besteht ein Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Diabetes, Fettleibigkeit oder Infektionen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der achten International Conference on Controversies in Vitamin D , die im vergangenen September in Rom stattfand. An der Veranstaltung nahmen über dreißig Fachleute aus Europa, Amerika und Australien teil.

Extraskelettales Vitamin D - Die Meinung der Experten zu diesem Punkt ist einhellig: Vitamin D ist nicht nur für das Skelettsystem von Bedeutung, auf das sich die meisten Leitlinien und Konsenserklärungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft konzentrieren. „Vitamin D funktioniert wie ein Hormon: Es wird nur teilweise über die Nahrung aufgenommen und von unserem Körper hauptsächlich durch die körpereigene Synthese von Cholecalciferol als Reaktion auf die Sonneneinstrahlung gebildet. Und es hat eine pleiotrope Wirkung, d.h. es kann an mehreren Fronten wirken", erklärte Andrea Giustina, Professor für Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten an der Università Vita-Salute San Raffaele und Leiter der Abteilung für Endokrinologie am Ospedale San Raffaele, Mailand, sowie Koordinator der Konsenskonferenz gemeinsam mit John P. Bilezikian von der Columbia University, New York. „Die Tagung - so Professor Giustina weiter - stützte sich auf das herausragende Fachwissen der weltweit führenden Experten und regte eine Diskussion über die extraskelettalen Wirkungen von Vitamin D an, d.h. über alle klinisch wichtigen Prozesse, die es außerhalb unserer Knochen fördert."