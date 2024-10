Terry Lynch wird zum Capital Markets Advisor von BioNxt ernannt

7. Oktober 2024 / ACCESSWIRE / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT) (OTC PINK: BNXTF) (FWB: BXT) freut sich bekannt zu geben, dass Terry Lynch dem Team von BioNxt in der Funktion eines Capital Markets Advisor beigetreten ist. Herr Lynch verfügt über jahrzehntelange Erfahrung an den Kapitalmärkten für Startups und wachstumsstarke Unternehmen im Rohstoff- und Biowissenschaftssektor, einschließlich Finanzen und M&A, und kann auf ein umfangreiches und einflussreiches Netzwerk von Marktexperten verweisen.

Herr Lynch ist aktuell CEO von Power Nickel Inc., einem börsennotierten Bergbauunternehmen mit einem hochgradig polymetallischen Nickelprojekt in der kanadischen Provinz Quebec, sowie Mitbegründer der an der TSX und NASDAQ notierten Firma Cardiol Therapeutics, einem Marktführer in der Herstellung von CBD in pharmazeutischer Qualität und Entwickler bahnbrechender Therapien zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Experte hat ein Doppelstudium in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der St. Francis Xavier University absolviert.

Darüber hinaus ist Herr Lynch Gründer und Geschäftsführer der Firma Save Canadian Mining („SCM“). Die Firma SCM wurde im November 2019 als Branchen-Lobbying-Unternehmen gegründet, um den kanadischen Junior-Bergbausektor bei seinen Forderungen nach regulatorischen Änderungen an den kanadischen Kapitalmärkten zu unterstützen. Es gelang ihm, die kollektive Unterstützung der TSX Venture Exchange, der Ontario Mining Association, der Ontario Prospectors Association, führender Vertreter der Bergbauindustrie wie Eric Sprott (Sprott Mining), Sean Roosen (Osisko Mining), Keith Neumeyer (First Majestic Silver Corp.) und Rod McEwan (McEwan Mining Inc.) sowie von mehr als 25 Junior-Bergbaufirmen und über 5.000 Einzelmitgliedern zu gewinnen.

„Mein Einstieg bei BioNxt erfolgt zu einem spannenden Zeitpunkt“, freut sich Herr Lynch. „Die positiven Studienergebnisse zur Toxikologie und Pharmakokinetik des sublingualen Cladribin-Produkts für MS-Patienten machen mich für die bevorstehende Bioverfügbarkeitsstudie am Menschen sehr zuversichtlich. Und angesichts der jüngsten Patenterfolge des Unternehmens orte ich gute Chancen für die Skalierbarkeit und raschere Entwicklung mehrerer sublingualer Produkte für die Behandlung neurologischer Erkrankungen.“

