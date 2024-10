Giant Mining reicht Kern aus Bohrloch MHB-31 zur Analyse ein

VANCOUVER, BC — 7. Oktober 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der gesamte Kern aus dem Bohrloch MHB-31 („MHB-31“), das im Rahmen des Diamantkernbohrprogramms (das „Kernprogramm“) auf der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill („Majuba Hill“) in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada niedergebracht wurde, an die Einrichtung von ALS Global Services („ALS Labs“) in Elko (Nevada) geliefert wurde.