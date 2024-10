Microsoft: Geht die KI-Wette wirklich auf?

Die Verunsicherung der Microsoft-Anleger lässt sich am Aktienkurs gut ablesen. Nachdem die Papiere seit Jahresbeginn bis zu ihrem All-Time-High im Juni um 28 Prozent zugelegt haben, hat sich das Bild über den Sommer etwas eingetrübt. Mittlerweile liegt das Jahresplus nur noch bei 12 Prozent und damit unter der Benchmark-Performance des S&P 500.

Die Gründe für die Unsicherheit sind vielfältig. Microsoft verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar einen Rekordumsatz von 245,1 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von fast 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Gleichzeitig erzielte das Unternehmen mit einer operativen Marge von 44,6 Prozent den höchsten Wert seit 2001.

Doch die Investitionen in die KI-Entwicklung sind enorm: Die Kapitalausgaben und Leasingverträge für Ausrüstung summierten sich auf 55,7 Milliarden US-Dollar – das sind 23 Prozent des Jahresumsatzes, während der Anteil in den letzten fünf Jahren nur bei 14 Prozent lag.

Und die Kosten dürften weiter steigen. Finanzchefin Amy Hood kündigte bereits an, dass die Kapitalausgaben auch im laufenden Geschäftsjahr weiter zunehmen werden. Schätzungen zufolge könnten diese sogar 28 Prozent des Umsatzes ausmachen, was auch die freie Cashflow-Entwicklung bremst.

Analysten erwarten lediglich einen Anstieg von 3 Prozent in diesem Jahr, nach einem Sprung von 25 Prozent im Vorjahr. Die hohen Investitionen, etwa in die teuren Chips von Nvidia und Kühlungssysteme, könnten zudem die Abschreibungskosten und damit die Gewinnmargen in naher Zukunft belasten.

Fraglich bleibt auch, welche Erträge die KI-Investitionen tatsächlich einbringen werden. Microsoft hat bisher keine spezifischen Umsätze aus seinen generativen KI-Angeboten wie den Copilot-Tools ausgewiesen. Zwar steigerte der Cloud-Service Azure im letzten Quartal seinen Umsatz um 29 Prozent, wobei 8 Prozentpunkte auf KI-Services entfielen, doch Investoren wie Keith Weiss von Morgan Stanley verlieren zunehmend die Geduld. Die Erwartungen an KI als Treiber für künftiges Wachstum seien noch nicht erfüllt, so Weiss in einem aktuellen Bericht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 379,0EUR auf Tradegate (07. Oktober 2024, 10:32 Uhr) gehandelt.





