Rio Tinto will australischen Lithiumhersteller Arcadium kaufen Der Bergbaukonzern Rio Tinto will den Lithiumproduzenten Arcadium Lithium aus Australien kaufen. Rio Tinto habe Arcadium ein unverbindliches Übernahmeangebot unterbreitet, teilten beide Unternehmen in der Nacht zum Montag mit. Noch sei unklar, ob …