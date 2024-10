Newmark baut Präsenz in Deutschland aus und ernennt den Top-Branchenführer Marcus Lütgering zum Länderchef, um Wachstum und Strategie voranzutreiben

NEW YORK und MÜNCHEN, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark"), ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Unternehmen und andere Eigentümer und Nutzer, gibt bekannt, dass der angesehene Branchenführer Marcus Lütgering sich dem Unternehmen angeschlossen hat, um den Ausbau des deutschen Geschäfts zu leiten und die globale Strategie des Unternehmens fortzusetzen, hochkarätige Fachkräfte in nahezu allen Branchen, Anlageklassen und Schlüsselregionen einzustellen.

„Deutschland ist ein führendes globales Finanz- und Industriezentrum, in dem 50 der Forbes Global 200020241- Unternehmen ansässig sind, darunter Großbanken und andere Finanzinstitute, führende Hersteller und Technologieunternehmen sowie die Europäische Zentralbank. Unter der Leitung von Marcus bietet unser neues deutsches Flaggschiff enorme Möglichkeiten für Networking, Partnerschaften und Geschäftsausweitung, während wir uns zum Ziel gesetzt haben, die wirtschaftliche Stärke und die Investitionsmöglichkeiten des Landes zu nutzen", sagte Barry Gosin, Geschäftsführer. „Wir gehen davon aus, dass wir in nahezu allen größeren Städten Deutschlands vertreten sein werden und den Erfolg unserer globalen Plattform auf das ganze Land ausdehnen werden, indem wir unsere führende Position in der Beratung von Nutzern und Investoren nutzen."

Lütgering, mit Sitz in München, wird das Maklergeschäft von Newmark in Deutschland leiten, einschließlich Rekrutierung, strategischer Ausrichtung, Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung. Lütgering wechselt zu Newmark, nachdem er sich einen renommierten Ruf erarbeitet hat, als er als Leiter des Münchner Büros die deutschen Büroinvestitionen von JLL leitete. Er war eine führende Stimme in der EMEA-Geschäftsleitung und auch Mitglied des Strategieausschusses der Firma für Deutschland. Lütgering arbeitete zuvor bei der HIH GmbH und als Berater für eine bekannte Familie in München mit starker Präsenz in den USA. Im Laufe seiner Karriere war Lütgering an einigen der bekanntesten Verkäufe Deutschlands beteiligt und schloss mehr als 450 Transaktionen im Gesamtwert von 36,8 Milliarden Euro ab.