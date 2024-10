13 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren sind erwerbstätig

WIESBADEN (ots) -



- Für viele von ihnen sind finanzielle Gründe oder die Freude an der Arbeit

ausschlaggebend für die Erwerbstätigkeit

- Knapp ein Viertel von ihnen arbeitet mindestens 30 Stunden die Woche



Viele Menschen in Deutschland arbeiten, obwohl sie bereits eine Altersrente

beziehen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen einer

Zusatzerhebung der EU-Arbeitskräfteerhebung 2023 mitteilt, waren 13 % der

Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren hierzulande erwerbstätig.

Männer mit einer Altersrente (16 %) gingen dabei häufiger noch einer Arbeit nach

als Frauen (10 %). Auch Rentenbeziehende mit höherem Bildungsniveau arbeiteten

häufiger: Während knapp jede oder jeder Fünfte (18 %) von ihnen erwerbstätig

war, lag der Anteil unter Rentnerinnen und Rentnern mit niedrigerem oder

mittlerem Bildungsniveau bei 11 % beziehungsweise 12 %.





33 % der Rentnerinnen und Rentner arbeiten aus finanzieller Notwendigkeit, 29 %aus Freude an der ArbeitEs gibt viele unterschiedliche Gründe für eine Erwerbstätigkeit während desRentenbezugs: Ein Drittel (33 %) der Rentnerinnen und Rentner, die einerErwerbstätigkeit nachgingen, tat dies aus finanzieller Notwendigkeit. 29 % gabendie Freude an der Arbeit als Hauptgrund für ihre Erwerbstätigkeit an. 11 %gingen einer Erwerbstätigkeit nach, weil diese finanziell attraktiv war oder diePartnerin oder der Partner ebenfalls noch arbeitete. Die soziale Integrationdurch den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen war für 9 % der erwerbstätigenRentnerinnen und Rentner ausschlaggebend. Sonstige Gründe nannten 18 %.16 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner mit mehr als 40Wochenarbeitsstunden In der Regel arbeiten Rentnerinnen und Rentner mitreduziertem Stundenumfang: Mit einem Anteil von 40 % ging ein Großteil von ihnenweniger als 10 Stunden in der Woche einer Erwerbstätigkeit nach. Ein Viertel (25%) arbeitete 10 bis unter 20 Wochenarbeitsstunden. 12 % der Rentenbeziehendenmit einer Arbeit übte diese 20 bis unter 30 Stunden in der Woche aus. Bei 8 %waren es 30 bis unter 40 Stunden. 16 % der erwerbstätigen Rentnerinnen undRentner hatten eine Arbeitswoche mit mehr als 40 Stunden.Die Hälfte der erwerbstätigen Rentnerinnen ist geringfügig beschäftigtDie Hälfte (50 %) der Rentnerinnen und Rentner, die trotz Rentenbezug einerErwerbstätigkeit nachgingen, gab an, geringfügig beschäftigt zu sein. Insgesamtarbeiteten mehr als zwei Drittel (69 %) der erwerbstätigen Rentnerinnen undRentner als abhängig Beschäftigte, weniger als ein Drittel (31 %) warselbstständig tätig.Methodische Hinweise:Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Europa undumfasst rund 1 % der Bevölkerung. Darin integriert ist die Arbeitskräfteerhebung(AKE). Darüber hinaus ergänzen Zusatzprogramme ("Module" beziehungsweise"Ad-hoc-Module") das Kernprogramm der AKE um jährlich wechselnde Fragen zuausgewählten Themen des Arbeitsmarktes. Die Beantwortung der Fragen derZusatzprogramme ist freiwillig. Die hier verwendeten Daten zur Erwerbstätigkeitvon Rentnerinnen und Rentnern stammen aus dem Modul der Arbeitskräfteerhebung imJahr 2023.Weitere Informationen:Weitere Auswertungen zum Rentenbezug in der Bevölkerung und zur Erwerbstätigkeitvon Rentnerinnen und Rentnern finden Sie auf unserer Themenseite.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:In der zweiten Oktoberhälfte 2024 geht die neue Nutzeroberfläche unsererDatenbank online und verlässt das Beta-Stadium. Die neue Oberfläche bietetschnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- und Anpassungsmöglichkeitenvon Tabellen. Zudem ändern sich auch die Struktur des maschinenlesbarenFlatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat bei Tabellen-Downloads.Detaillierte Informationen dazu sowie weitere wichtige Hinweise zum Releasebietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online(https://www-genesis.destatis.de/datenbank/beta/announcement).