Stabilisierung im Dax wackelt wieder

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Montagmorgen in der ersten Handelsstunde 0,6 Prozent auf 26.695 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax ist nach einem stabilen Auftakt am Montagmorgen schnell die Kraft ausgegangen. Damit gerät die jüngste Stabilisierung im Bereich von 19.000 Punkten wieder ins Wanken. Nach seinem Start bei 19.150 Punkten rutschte der deutsche Leitindex zuletzt auf minus 0,4 Prozent ab auf 19.049 Punkte. In der vergangenen Woche war er deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch bei 19.491 Punkten zurückgekommen, und zeitweise gar bis auf 18.952 Punkte abgesackt.

Positiv fielen an der Dax-Spitze die Aktien der Commerzbank mit einem neuerlichen Hoch seit dem Jahr 2011 auf. Aktie von Heidelberg Materials könnten ein zwischenzeitlich deutliches Plus derweil nur noch knapp halten. Der Adani-Mischkonzern will laut einem Medienbericht das indische Geschäft von Heidelberg Materials übernehmen.

Ansonsten ließen vor allem Analystenkommentare ihre Spuren. So führte eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank bei Jenoptik zu einem Kurssprung. Der Technologiekonzern werde binnen zwei Jahren wohl drei größere Schritte machen, um seinen Wert zu steigern, schrieb Experte Michael Kuhn. Sei Kursziel liegt oberhalb des bisherigen Rekordhochs.

Derweil setzten negative Kommentare anderer Experten PVA Tepla und Evotec im SDax unter Druck. Beim Spezialanlagenbauer PVA Tepla befürchtet Constantin Hesse von Jefferies weitere Verzögerungen im Auftragseingang. Beim Wirkstoffforscher Evotec rechnet sein Kollege aus dem eigenen Haus Benjamin Jackson damit, dass die Neuaufstellung noch Zeit braucht./ag/nas