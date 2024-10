Aufschwung an den Investmentmärkten setzt sich fort

Frankfurt/Main (ots) - In den ersten drei Quartalen wurde auf den deutschen

Investmentmärkten spürbar mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der

Gesamtumsatz mit gewerblichen Immobilien beläuft sich bis Ende September 2024

auf gut 17,9 Mrd. EUR. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Ergebnisplus

von rund 15 %. Überproportional zugelegt haben vor allem die Umsätze in den

A-Standorten. Der bereits im ersten Halbjahr zu beobachtende Aufwärtstrend hat

sich also tendenziell fortgesetzt. Spürbar stärker fällt der Anstieg auf dem

Wohninvestmentmarkt aus. Mit knapp 5,9 Mrd. EUR liegt das Investitionsvolumen

(ab 30 Einheiten) sogar fast 50 % höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Der Gesamtumsatz des deutschen Marktes beläuft sich demzufolge auf fast 23,9

Mrd. EUR. Dies zeigt die aktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate.



Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:







Vorjahreswert

- Das Ergebnis liegt in etwa auf dem Niveau der Jahre 2011 bis 2013

- 78 % (13,98 Mrd. EUR) entfallen auf Einzeldeals

- Portfolioverkäufe kommen insgesamt auf 3,93 Mrd. EUR

- Retail-Investments mit gut 4,9 Mrd. EUR an der Spitze, Logistik-Investments

auf Platz zwei mit rund 4,4 Mrd. EUR vor Büroobjekten mit gut 3,6 Mrd. EUR

- Berlin liegt wieder an der Spitze der deutschen A-Standorte (2,66 Mrd. EUR)

- Netto-Spitzenrenditen im dritten Quartal unverändert

- Marktanteil ausländischer Investoren weiterhin bei gut 38 %

- Fast 800 erfasste Transaktionen (nur Gewerbe)



"Die bereits seit Anfang des Jahres zu beobachtende Erholung der

Investmentmärkte setzt sich fort. Mit einem Transaktionsvolumen von gut 17,9

Mrd. EUR wurde der Vorjahreswert um rund 15 % übertroffen. Auch die Zahl der

registrierten Verkaufsfälle liegt mit knapp 800 etwa ein Fünftel höher als 2023.

Diese insgesamt positive Entwicklung ist besonders bemerkenswert, wenn man

gleichzeitig berücksichtigt, dass die Märkte von Seiten der Konjunktur weiterhin

Gegenwind spüren", erläutert Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate

Deutschland. Nach einer leicht optimistischeren Einschätzung im Frühjahr dieses

Jahres haben sich die Prognosen aktuell wieder deutlich eingetrübt und gehen

eher von einem Nullwachstum oder sogar einem ganz leichten BIP-Rückgang aus. "In

der Konsequenz haben sich auch die wichtigsten Stimmungsindikatoren wieder

negativ entwickelt. Nachdem der ifo-Geschäftsklimaindex im Frühjahr spürbar

angezogen hatte, ist er die letzten vier Monate kontinuierlich gesunken. Ähnlich

zeigte sich der Verlauf der ZEW-Konjunkturerwartungen, der ebenfalls seit drei Seite 2 ► Seite 1 von 5



