Deloitte informiert über Entwicklung gewerblicher Immobilien und CSRD-Umsetzung

- Deloitte präsentiert sich auf Europas größter Fachmesse für Immobilien und

Investitionen in München mit eigenem Stand (A3.211) und drei Workshops.

- So stellt Deloitte auf der Expo Real u.a. die neuen Ergebnisse des weltweit

erhobenen Commercial Real Estate (CRE) Outlook vor.

- Weitere Workshops drehen sich um ESG, die CSRD-Umsetzung sowie um

Lösungsansätze für die unter den aktuellen Krisen leidenden Bauprozesse.



Mit neuen Studienergebnissen zum Gewerbeimmobilienmarkt sowie verschiedenen

Workshops präsentiert sich Deloitte mit seinem Real-Estate Team auf der Expo

Real, der größten europäischen Fachmesse für Immobilien und Investitionen, die

heute in München startet. Am Deloitte-Stand (A3.211) stehen internationale

Deloitte-Partner den interessierten Fachbesuchern zur Verfügung, um sich über

die Herausforderungen der Immobilienwirtschaft und deren Entwicklung

Welt in München zu begrüßen und mit ihnen auf der Messe all jene Themen

diskutieren zu können, die in der Immobilienbranche derzeit in der Luft liegen -

und das sind einige", sagt Michael Müller, Real Estate Lead bei Deloitte. "Nach

den zurückliegenden Jahren mit erheblichen Marktturbulenzen hofft die Branche

natürlich auf eine Erholung. Mit dem Ausblick auf den gewerblichen

Immobilienmarkt - dem Commercial Real Estate Outlook - werden wir kompetente

Antworten auf die drängenden Fragen geben." In zwei weiteren Workshops bietet

Deloitte darüber hinaus wertvolle Informationen, u.a. zu globalen

ESG-Entwicklungen sowie zur Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting

Directive (CSRD), und stellt Lösungsansätze vor, wie Bauprozesse wieder

vorangebracht werden können.



Globaler Ausblick 2025 für den Gewerbeimmobiliensektor



Mit seiner Studie CRE Outlook 2025 analysiert Deloitte die Entwicklung des

Gewerbeimmobilienmarktes und gibt einen Ausblick auf die Trends der Branche, die

in den letzten Jahren mit einer Vielzahl von Unsicherheiten konfrontiert wurde -

verursacht vor allem durch gestiegene Zinssätze und hohe Inflation, zunehmenden

Leerstand infolge von Homeoffice und zusätzlichen Kosten durch die Umsetzung von

regulatorischen ESG-Anforderungen. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin,

dass Eigentümer und Investoren von Gewerbeimmobilien nach zwei Jahren mit

rückläufigen Einnahmen und Investitionen wieder optimistischer in die Zukunft

sehen und im kommenden Jahr einen Aufschwung erwarten.



Im diesjährigen CRE-Ausblick geht Deloitte der Frage nach, welche

Im diesjährigen CRE-Ausblick geht Deloitte der Frage nach, welche
wirtschaftlichen Szenarien und Investitionsmöglichkeiten sich für eine Erholung



