Eurozone Einzelhandelsumsätze leicht gestiegen Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im August wie erwartet etwas gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,2 Prozent zu, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten dies erwartet. …