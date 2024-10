Bundesregierung drängt auf schnellere Zollverschärfungen (FOTO)

Pforzheim (ots) - Die EU plant bereits seit längerer Zeit eine Reform der

Zollregelungen, um den Binnenmarkt besser zu schützen und den Wettbewerb fairer

zu gestalten. Diese Maßnahmen waren ursprünglich für das Jahr 2028 vorgesehen,

doch die Bundesregierung drängt auf eine frühere Umsetzung. Besonders der

aktuelle Freibetrag von 150 Euro pro Lieferung, der es Anbietern wie Temu und

Shein ermöglicht, ihre Produkte zollfrei in die EU zu importieren, soll

schnellstmöglich abgeschafft werden.



Die aktuelle Regelung benachteiligt europäische Händler erheblich, da sie höhere

Produktionskosten und strenge Qualitätsanforderungen haben, die zu höheren

Preisen führen. Eine Abschaffung des Freibetrags könnte europäischen Händlern

einen faireren Wettbewerb ermöglichen. Dennoch müssen sie auch weiterhin selbst

aktiv gegen die chinesische Konkurrenz ankämpfen, indem sie sich strategisch

positionieren. Welche Maßnahmen Anbieter zu diesem Zweck ergreifen sollten,

verrät dieser Artikel.





So stärken deutsche Händler ihre MarktpositionEine der wichtigsten Strategien für den Erfolg von Onlineshops aus Deutschlandbesteht darin, sich gar nicht erst auf den Preiskampf mit anderen Anbieterneinzulassen. Stattdessen sollten sie sich auf eine jene potenzielle Kundenfokussieren, die bereit sind, deutlich mehr für außergewöhnliche Qualität undexzellenten Service zu zahlen. Der Fokus sollte dabei darauf liegen, den Wertder Produkte und Marken klar herauszustellen. Ein Preismodell, das diesen Wertwiderspiegelt, kann dabei helfen, die Kaufbereitschaft der Kunden zu steigern.Auch eine durchdachte Kommunikationsstrategie ist für den Erfolg imPremium-Segment entscheidend.Um Premium-Käufer zu überzeugen, sollten europäische Anbieter auf erstklassigeQualität und exklusive Zusatzleistungen wie individuelles Services oderexklusive Angebote setzen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, Aspekte wie einelokale Produktion, kurze Lieferketten und mehr Nachhaltigkeit zu kommunizieren.Produkttests, Zertifikate, Siegel und Qualitätskontrollen helfen dabei,Vertrauen bei den Kunden aufzubauen und die eigene Marke zu stärken.Der Schlüssel zur Ansprache von Premium-KundenUm die hohe Qualität des eigenen Angebots hervorzuheben, braucht es zudem einpassendes Marketingkonzept. Die Gestaltung des Online-Auftritts sollte durchdetaillierte Produktbeschreibungen, eine ansprechende visuelle Gestaltung undeffektives Storytelling überzeugen, um einen emotionalen Bezug zum Produkt oderzur Marke herstellen. Auch das Erzeugen einer künstlichen Verknappung durchzeitlich begrenzte Angebote oder limitiert verfügbare Produkte kann dasInteresse steigern. Positive Kundenbewertungen und Expertenmeinungen,unterstützt durch Zertifikate und Auszeichnungen, stärken derweil das Vertrauenund die Glaubwürdigkeit der Marke.Zusätzlich können personalisierte Kommunikationsmaßnahmen wie individuelleEmpfehlungen, personalisierte E-Mails oder maßgeschneiderte Angebote, die aufdem Kaufverhalten der Konsumenten basieren, dabei helfen, Premium-Kunden zuerreichen und zu binden. Indem einzelne Zielgruppen segmentiert und analysiertwerden, lassen sich emotionale Marketingbotschaften entwickeln, die genau aufdie Wünsche und Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind.Über Butrus Said und Kilian Sell:Butrus Said und Kilian Sell sind die Geschäftsführer der Agentur AMZManager undoffizieller Amazon Advertising Partner. Mit ihrem Amazon Seller System bietensie außerdem ein Mentoringprogramm für alle Interessenten, die sich alsAmazon-Händler im Onlinemarkt etablieren möchten. Gemeinsam erarbeiten sie mitihren Klienten eine Strategie und stellen den Zugang zu wertvollen Kontakten undNetzwerken her. Mehr Informationen unter: https://www.amzsellersystem.de/start .Pressekontakt:AMZ-Seller-SystemButrus Said und Kilian SellEmail: mailto:support@amzsellersystem.deWebseite: http://www.amzsellersystem.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/173963/5880032OTS: AMZ-Seller-System