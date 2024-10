DAX-Rekord und Wirtschaftskrise (FOTO)

Itzehoe (ots) - Deutschland als Retter der Welt? Da braucht es dringend ein

Umdenken und auch ein Umlenken, meint Jörg Wiechmann: Aus Sicht des

Geschäftsführers im Itzehoer Aktien Club muss geklärt werden, wie die deutsche

Wirtschaft vor einem weiteren Niedergang bewahrt werden kann.



Denn dieser ist offensichtlich: Zwar habe das deutsche Börsenbarometer DAX

jüngst neue Rekorde erreicht, doch die Meldungen aus der Wirtschaft würden immer

desaströser. "Litt bislang insbesondere die energieintensive Industrie unter der

fehlgeleiteten Energiepolitik, trifft es nun auch den Kern der deutschen

Industrie, nämlich die Autobauer", sagt Wiechmann. Und wieder trage die Politik

eine Mitschuld: Denn diese habe die Konzerne durch das Androhen

milliardenschwerer Strafen zur Elektromobilität gezwungen, nun seien die

Absatzzahlen bei E-Autos stark eingebrochen. Der IAC-Geschäftsführer zeigt viel

Verständnis für den Frust von Wirtschaftslenkern, die mangelnde Kompetenz in der

Politik kritisieren.





Nach 2023 drohe auch in diesem und im kommenden Jahr eine Rezession, zitiert erdas "Handelsblatt". Weltweit nähmen die Wirtschaftsleistung und das Einkommenzu, in Deutschland liege das kaufkraftbereinigte Pro-Kopf-Einkommen aktuellniedriger als im Jahr 2019. "Beim Wohlstand werden wir also bereits seit fünfJahren international nach hinten durchgereicht", sagt Wiechmann.Ein Ende sei nicht in Sicht, denn zu ideologisch fehlgeleiteter Politik undmangelnder Wirtschaftskompetenz geselle sich zu viel Bürokratie. Bei derKünstlichen Intelligenz (KI) - "dem Zukunftsthema schlechthin" - habe Europa denAnschluss schon verloren, bevor das Rennen richtig gestartet sei. Dafür liegedie EU bei der KI-Regulierung weltweit vorn, stellt Wiechmann fest. Die Folge:Sowohl Apple als auch Meta haben angekündigt, ihre neuesten KI-Modelle nicht inder EU anzubieten.Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: mailto:petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:http://www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:http://www.iac.de/newsletter_otsWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118553/5880034OTS: Itzehoer Aktien Club GbR