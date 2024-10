Jackery reduziert seine Energie-Lösungen zu den Amazon Prime Deal Days um bis zu 47 %

London (ots/PRNewswire) - Während der Amazon Prime Deal Days fallen die Preise

bei Jackery (https://www.amazon.de/stores/page/A08E5E07-8273-44CF-B9FC-835F4DF41

5F6?channel=social) wie Herbstlaub. Outdoor-Fans können sich auf Rabatte von bis

zu 47 % freuen. Am 8. und 9. Oktober gibt es nicht nur Powerstations günstiger,

sondern auch das DIY-Balkonkraftwerk von Jackery. Insgesamt senkt Jackery die

Preise von 29 Produkten während der Amazon Prime Deal Days.



Zu den Highlights gehört unter anderem die brandneue LiFePO4-Powerstation

Explorer 240 v2 (https://www.amazon.de/dp/B0CYLP7M8P) . Der Energiespeicher für

den Rucksack punktet mit seinem geringen Gewicht, kompakter Größe und einer

Schnellladefunktion. Als eine der kleinsten 300 Watt Modelle misst die E240 v2

nur 231 x 153 x 169 mm und wiegt lediglich 3,6 kg. Die Kapazität liegt bei 256

Wh. So ist die Stromzufuhr für ein herbstliches Outdoor-Abenteuer über insgesamt

fünf Ausgänge ebenso gesichert wie die Energieversorgung im mobilen Office. Das

80 Watt Solarpanel SolarSaga ist ebenfalls mit von der Partie. Das Set

(https://www.amazon.de/dp/B0DBPWJ3BH) gibt es im Zuge der Prime Days für 299

Euro statt 499 Euro. Damit lassen sich rund 40 % sparen.





Wer mehr Kapazität benötigt, kann mit der Explorer 1000 v2 inklusive SolarSaga100 Watt Panel (https://www.amazon.de/dp/B0DBLRR8RS) ein herbstlichesSchnäppchen machen. Die Powerstation ist mit Maßen von 327 x 224 x 247 mm satte20 % kleiner und 10 % leichter als vergleichbare Modelle mit 1 kWh. Dasvergleichsweise geringe Gewicht von 11 kg und die Schnellladefunktion machen siezum perfekten Begleiter für Camping-Trips. Der Preis fällt von 1.299 Euro auf849 Euro und somit um knapp 35 %.Den größten Rabatt gibt es mit der Explorer 500 in Kombination mit einem 100Watt starken SolarSaga Panel (https://www.amazon.de/dp/B09NQ5Z5GM?psc=1) vonJackery. Hier fällt der Preis um satte 47 % von 945,99 Euro auf 499 Euro. DiePowerstation bietet eine Kapazität von 518 Wh, 500 Watt Leistung und sechsAusgänge für die Stromversorgung von Outdoor-Geräten. Dank des faltbarenSolarSaga Panels mit 100 Watt, ist eine nachhaltige Energieproduktion auchunterwegs ganz einfach.Sowohl mobil als auch zuhause gibt es sauberen Solarstrom aus dem flexiblenBalkonkraftwerk von Jackery. Im Zuge der Amazon Prime Deal Days ist es um rund22 % günstiger. Statt 1.799 Euro fallen für das DIY-Balkonkraftwerk Navi 2000(https://www.amazon.de/dp/B0DB81JJ73?psc=1) nur noch 1.399 Euro an. Dabei hatJackery sein Solarsystem erst kürzlich upgedatet und dem Speicher mitintegriertem Wechselrichter unter anderem eine Multi-Device-Funktion für mehrpassgenaue Leistung und eine Shelly-Integration für ein intelligentesEnergiemanagement spendiert.Neben den Rabatten anlässlich der Prime Deal Days lohnt sich auch ein Besuch imJackery Online-Shop (https://de.jackery.com/pages/prime-deal-days) , denn am 8.Oktober 2024 erhalten die schnellsten Besteller ein Geschenk: Ab einem Warenwertvon 600 Euro eine Campinglampe (begrenzt auf 150 Stück), ab 900 Euro gibt eseinen Trolley gratis dazu (begrenzt auf 50 Stück).