Erster DIN-Standard für datenbasierte Personas veröffentlicht

Was ist eine DIN SPEC?Eine DIN-SPEC ist der kürzeste Weg, Standards direkt aus der Forschung am Marktzu etablieren. Damit bildet eine DIN-SPEC die Grundlage für eine DIN-Norm. Nachmonatelanger Arbeit und intensivem Austausch zwischen den Fachleuten desDIN-SPEC-Konsortiums steht die SPEC zu datenbasierten Personas jetzt zumkostenlosen Download über DIN Media(https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/din-spec-33462/383602205) bereit.Was sind datenbasierte Personas und warum braucht es dafür einen Standard?"Datenbasierte Personas sind der Schlüssel zu einer wirklich Customer- oderCandidate-zentrierten Arbeitsweise", erklärt Stefan Rippler, Geschäftsführer undGründer des Persona Instituts. Um Personas reproduzierbar, übertragbar und damitverlässlich zu machen, brauche es einen einheitlichen Leitfaden zu ihrerErstellung."Mit der DIN SPEC wollen wir Klarheit und Einheitlichkeit für Unternehmen undInstitutionen schaffen", sagt Udo A. Völke, als Vorstand derPersonalmarketing-Agentur Raven51 Mitinitiator des DIN-SPEC-Konsortiums. "Derdatenbasierte Ansatz der DIN SPEC ermöglicht es Unternehmen und Institutionen,schneller messbare Ergebnisse zu erzielen, was zu nachhaltigem wirtschaftlichenErfolg führt."Die in der DIN SPEC beschriebene Methodik der datenbasierten Personaunterscheidet sich von anderen Ansätzen durch ihre strikte Ausrichtung aufdatengetriebene Analysen und definierte Kriterien - sodassMarketing-Entscheidungen nun nicht mehr nach Bauchgefühl getroffen werdenmüssen.Prof. Dr. Branko Woischwill, Mitglied im Konsortium zur Erstellung der DIN SPEC:"Standardisierung im Bereich der datenbasierten Personas ermöglicht Unternehmennicht nur Klarheit zu Prozessabläufen, sondern baut auch Vertrauen in dieMethode und ihre Ergebnisse auf."Die DIN SPEC ist ein Meilenstein, der nicht nur für den Marketingbereich,sondern auch für HR-Manager/innen, Recruiter/innen und Unternehmen, die EmployerBranding betreiben, von großer Bedeutung ist - Stichwort: Candidate Personas.Das sind Personas, die Unternehmen entwickeln, um passende Kandidaten für eineoffene Stelle zu finden. So wird die Suche nach den richtigen Fachkräften inZeiten des demografischen Wandels auf fundierte Datengrundlagen gestellt.DIN SPEC 33462 "Datenbasierte Personas" zum kostenlosen DownloadDie DIN-SPEC zu datenbasierten Personas kann unterhttps://www.dinmedia.de/de/technische-regel/din-spec-33462/383602205 eingesehenund heruntergeladen werden.Persona Institut GmbHDas Persona Institut ist die erste Anlaufstelle für deutsche Unternehmen zumThema (datenbasierte) Personas und deren praktische Verwendung. EineSoftware-as-a-Service (SaaS)-Lösung macht es möglich, Zielgruppen besser zuverstehen - um mit diesem Wissen die Customer-Journey zu optimieren,streuverlustfreie Performance-Kampagnen zu fahren, schneller und bessere Leadszu generieren, die SEO-Performance zu verbessern, etc. Das Persona Institutschafft mit datenbasierten Personas die Basis für einzigartige,bedürfnisgerechte Customer-Erlebnisse und fördert damit Unternehmenswachstum undKosteneffizienz.Raven51 AGArbeitgeber positionieren, Kandidaten begeistern, Personalmarketing neu denken:Raven51 hebt Recruiting auf ein neues Level. Mit über 50 Jahren Markterfahrung,Standorten in Berlin, Frankfurt am Main und Karlsruhe sowie der geballtenKompetenz von mehr als 170 Recruiting-Spezialisten ist Raven51 eine der TOP 5HR-Marketing-Agenturen in Deutschland. Die Kernkompetenzen sind EmployerBranding & Marketing, Job Advertising & Traffic Generation sowie RecruitingServices mit digitalem Footprint, die zu wirkungsvollenTalent-Attraction-Strategien gebündelt werden. Für eine nachhaltig verbesserteeffiziente Personalgewinnung.Pressekontakt:Stefan Ripplermailto:stefan.rippler@persona-institut.deUdo A. Völkemailto:pr@raven51.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171691/5880063OTS: Rippler Media GmbH