Chinas Spekulationsrallye: Goldmänner erwarten weitere 20 Prozent Kursplus!

Die Aktienindizes des Landes könnten laut der Goldmänner um weitere 15 bis 20 Prozent steigen, wenn die Behörden ihre politischen Maßnahmen umsetzen, schreiben die Strategen, darunter Tim Moe, in einer Notiz vom 5. Oktober.

Die jüngsten Konjunkturankündigungen „haben den Markt zu der Annahme veranlasst, dass die politischen Entscheidungsträger nun besorgter darüber sind, ausreichende Maßnahmen zu ergreifen, um das Wachstumsrisiko nach links zu begrenzen“, so die Strategen.

Pekings Konjunkturprogramm hat eine Reihe von bullishen Hochstufungen durch beispielsweise HSBC und BlackRock ausgelöst, da die Erwartung wächst, dass der einst angeschlagene Aktienmarkt endlich die Kurve bekommen hat.

Der CSI 300 hat sich von seinem im September erreichten Tiefstand um 27 Prozent erholt. Händler warten nun ab, ob der Index seine Gewinne weiter ausbauen kann, wenn die Festlandmärkte am Dienstag nach einem einwöchigen Feiertagsurlaub wieder öffnen. Anleger erwarten weitere politische Leitlinien von Chinas oberstem Wirtschaftsplanungsgremium.

Die Aktien in Hongkong öffneten jedoch am Mittwoch letzter Woche wieder ihre Pforten und wurden am Montag zum ersten Mal seit 2022 über 23.000 Punkten gehandelt.

Auch Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, kommentiert in seinem morgendlichen Ausblick: "In Hongkong geht die Rallye weiter. Damit beträgt das Kursplus seit dem 10. September jetzt 41 Prozent. Gleichzeitig setzt sich auch der Anstieg bei der impliziten Volatilität fort. Mit einem Verlaufshoch von 49 hat der Volatilitätsindex des Hang Seng China Enterprise Index heute ein neues 2-Jahres-Hoch erreicht."

Vor dem einwöchigen Feiertag haben die chinesischen Behörden eine Reihe von Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft vorgestellt, darunter Zinssenkungen, niedrigere Anforderungen an die Barreserven der Banken, lockerere Regeln für den Erwerb von Immobilien und Liquiditätshilfen für die Aktienmärkte.

Goldman Sachs hat in der Folge das Ziel für den MSCI China Index und den CSI 300 Index auf 84 beziehungsweise 4.600 Punkte angehoben, was einer Gesamtrendite von 15 bis 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand bedeuten würde.

Dennoch warnen die Goldmänner vor potenziellen Herausforderungen, darunter ein schwächer als erwartet ausfallender fiskalischer Stimulus, Gewinnmitnahmen sowie die US-Wahlen und Zollrisiken.

Eine Gruppe hoher Beamter der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, darunter der Vorsitzende Zheng Shanjie, wird Reportern auf der Pressekonferenz am Dienstag um 10 Uhr Ortszeit über die Umsetzung der Konjunkturmaßnahmen informieren, wie der Staatsrat am Sonntag mitteilte.

Einige, wie Hong Hao, Chefvolkswirt bei GROW, sind jedoch der Meinung, dass die Pressekonferenz wahrscheinlich nicht überzeugen wird, was dazu führen könnte, dass der Markt zunächst höher eröffnet, dann aber nach unten tendiert.

Das Aufwärtspotenzial für den Markt könnte allerdings beträchtlich sein, wenn Peking die erwartete steuerliche Unterstützung vorantreibt. Die Citibank hob ihre Prognose für den Hang Seng Index in Hongkong an und sagte, dass er nun bis Juni 2025 die Marke von 26.000 Punkten erreichen könnte.

Die Bank geht davon aus, dass Pekings wirtschaftliche Stimulierungsmaßnahmen die Markterwartungen übertreffen könnten, da ein 3-Billionen-Yuan-Paket zur Unterstützung des Konsums bald kommen werde.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion