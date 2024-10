GROPYUS weiter auf Erfolgskurs

Berlin / Wien (ots) - Neue Finanzierungsrunde sichert dem technologiebasierten

Bauunternehmen rund 100 Millionen Euro zusätzliches Wachstumskapital



GROPYUS, das technologiebasierte Bauunternehmen für hochattraktive, bezahlbareund nachhaltige Holz-Hybrid-Mehrfamilienhäuser, verkündet heute eine weitereFinanzierungsrunde von rund 100 Millionen Euro. Damit konnte GROPYUS seit derGründung 2019 bereits mehr als 300 Millionen Euro an Eigenkapitalinvestitioneneinsammeln. Hinzu kommt der Venture Debt-Kredit in Höhe von 40 Millionen Euro,diese Zusage hat GROPYUS im März dieses Jahres von der EuropäischenInvestitionsbank (EIB) erhalten. An der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligensich Bestands- und Neuinvestoren. Dafür konnte GROPYUS die portugiesischeInvestment-Holding Semapa ( http://www.semapa.pt ) sowie den US-amerikanischenVC-Fonds Practical Venture Capital ( www.practicalvc.com)(http://www.practicalvc.com) hinzugewinnen.Die Mittel dieser Finanzierungsrunde fließen in den laufenden Ausbau des digitalgesteuerten GROPYUS-Werkes mit 50 flexiblen Robotern in Richen(Baden-Württemberg), die weitere Technologieentwicklung und in die Umsetzung dernächsten Bauprojekte des Unternehmens. Markus Fuhrmann, CEO & Co-Founder vonGROPYUS: "Die Klimakrise und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum werden immerakuter. GROPYUS will Teil der Lösung dieser Herausforderungen sein - doch ohneIndustrialisierung und Automatisierung der Baubranche wird es nicht gehen. Umdie Grundlagen dafür zu realisieren, braucht es bei diesem ehrgeizigen Vorhabenzunächst einen hohen Kapitaleinsatz. Wir sind daher stolz, dass wir bei unsererMission auf die Unterstützung bestehender Investoren bauen können und nun dasVertrauen weiterer Investoren gewinnen konnten. Mit dieser Finanzierungsrundeerreichen wir ein Gesamtvolumen von insgesamt über 300 Millionen Euro. Damittreiben wir unser Wachstum nicht nur voran, sondern stellen unsere Mission aufein noch solideres Fundament. Diese Kapitalsicherung versetzt uns in die Lage,die Smart Factory zeitnah auf Vollauslastung hochzufahren und damit mehrereProjekte gleichzeitig vom Band laufen zu lassen."Ricardo Pires, CEO von Semapa, unterstreicht: "Wir glauben, dass GROPYUS mit