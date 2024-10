KÖLN (dpa-AFX) - "RTL Nachtjournal"-Moderator Maik Meuser (48) setzt sich für das Thema Nachhaltigkeit ein. In seiner Nachrichtensendung gibt es deshalb bald eine neue Rubrik. Sie heißt "Einfach machen", soll einmal im Monat laufen und noch in diesem Oktober an den Start gehen. Das genaue Ausstrahlungsdatum steht noch nicht fest.

"Die neue Rubrik will (...) nicht nur nachhaltige Initiativen, sondern auch soziales Engagement in den Fokus nehmen und so Geschichten des Gelingens erzählen, die Mut machen sollen in Krisenzeiten und vielleicht Nachahmer finden", sagte Meuser über die Rubrik zu Klima- und Nachhaltigkeitsthemen. Er ist neben Ilka Eßmüller Hauptmoderator des "RTL Nachtjournals".