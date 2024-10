GSK Stockmann und neoshare starten Technologiepartnerschaft

München (ots) - GSK Stockmann hat sich das Ziel gesetzt, als innovative Kanzlei

die digitale Transformation voranzutreiben und ihren Mandanten wegweisende,

zukunftsorientierte Lösungen anzubieten. Aus diesem Grunde geht GSK Stockmann

nun eine Technologiepartnerschaft mit der neoshare AG ein.



neoshare mit Hauptsitz in München ist eines der führenden Unternehmen für

Digitalisierung im Bereich der Immobilien- und Finanzwirtschaft. Das Unternehmen

bietet unter anderem mit der KI-gestützten Plattform "neoshare" eine

End-to-End-Lösung, die als "Single Source of Truth" die Umsetzung und Verwaltung

von Finanzierungsvorhaben und Transaktionen ermöglicht.





GSK Stockmann begleitet die weitere Entwicklung der Plattform mit umfassenderfachspezifischer Rechtsexpertise rund um Immobilien und Finanzierung undunterstützt neoshare, Kunden und Mandanten als erfahrener Rechtsberater.Dr. Dirk Brückner, Partner und Head of Real Estate bei GSK Stockmann, betont:"Unsere Technologiepartnerschaft mit neoshare vereint Fachkompetenz undzukunftsgerichtete Technologien. Damit schaffen wir die Grundlage fürhocheffizienten Prozesse und mehr Sicherheit in der Überwachung und Umsetzungvon Projekten."Dr. Alma Franke, Partnerin bei GSK Stockmann (Finanzierung), ergänzt: "Wir alsKanzlei freuen uns, zusammen mit neoshare die digitale Transformation aktivmitzugestalten. Effiziente digitale Prozesse ermöglichen uns, mehr Zeit auf diewirklich relevanten Aspekte zu verwenden und gleichzeitig unseren Mandanteneinen noch besseren Service zu bieten."Nico Singer, Founder & Co-CEO von neoshare: "Wir sind stolz, mit GSK Stockmann,einer der führenden Kanzleien im Real Estate-Bereich, eine so bedeutendeTechnologiepartnerschaft einzugehen. Diese Zusammenarbeit ist ein weitererMeilenstein auf unserem Weg, die digitale Transformation der Branchevoranzutreiben. GSK Stockmann's umfassende Expertise bereichert die fachlicheWeiterentwicklung unserer Plattform enorm und verstärkt unser Bestreben, dasbeste Angebot für unsere gemeinsamen Kunden zu schaffen."Jonas Hohmann, CTO und Mitgründer von neoshare: "Die Technologiepartnerschaftmit GSK Stockmann bringt uns einen großen fachlichen Mehrwert für dieWeiterentwicklung unserer KI-gestützten Anwendungen. Durch die umfassendePraxiserfahrung von GSK Stockmann im Real Estate- und Finanzierungsbereich sowieunsere Vision von "Real Estate 4.0" können wir unsere AI-First-Strategieentscheidend vorantreiben. So optimieren wir unsere Plattform kontinuierlich, umnoch effizientere und intelligentere Lösungen für unsere Kunden zu bieten."Über neoshare