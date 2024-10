High Tide eröffnet neues Canna Cabana-Geschäft in Toronto

CALGARY, AB, 7. Oktober 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Sparte realen Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsgeschäft Canna Cabana an der 201 Danforth Avenue in Toronto (Ontario) heute mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für den Freizeitgebrauch und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Mit diesem Geschäft eröffnet High Tide den 184. Cannabis-Einzelhandelsstandort der Marke Canna Cabana in Kanada, den 70. in der Provinz Ontario und den 10. in der Stadt Toronto.

Die Danforth Avenue liegt im Osten Torontos in Greektown, einem lebhaften Viertel mit großen Sommerfestivals wie Taste of Danforth und Sounds of Greektown. Das neue Canna Cabana-Geschäft wird gegenüber einem großen von der Provinz betriebenen Spirituosengeschäft eröffnet und liegt nur einen Block von der belebten U-Bahn-Station Broadview entfernt. Es ist auch nur wenige Schritte von der Danforth Music Hall entfernt. Angesichts einer Bevölkerungsdichte von fast 250.000 Einwohnern im Umkreis von drei Kilometern dürfte der neue Laden von der täglichen Passantenfrequenz profitieren und sowohl Ortsansässige als auch Touristen, die zu den verschiedenen Veranstaltungen in das Viertel kommen, willkommen heißen.

„Ich freue mich, die Eröffnung unseres brandneuen Cabana-Geschäftes an der Danforth Avenue in Toronto bekannt zu geben. Dieses Viertel weist nicht nur eine Bevölkerungsdichte von mehr als 250.000 Einwohnern im Umkreis von drei Kilometern auf, sondern profitiert auch immens von den Tausenden von Touristen, die jedes Jahr die beliebten Gemeindefestivals besuchen. Durch die Eröffnung von Canna Cabana-Filialen an stark frequentierten Standorten wie der Danforth Avenue erzielt unsere Marke große Sichtbarkeit und wir erhalten die hervorragende Gelegenheit, weitere Tausende neuer ELITE- und Cabana-Club-Mitglieder zu gewinnen“, meint Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

