H.I.G. Infrastructure erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Rechenzentrumsbetreiber Polar

Das Unternehmen entwickelt derzeit mehrere weitere Rechenzentrumsprojekte in ganz Europa. Das Managementteam von Polar verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung und dem Betrieb von Rechenzentrumsinfrastrukturen, und die Investition von H.I.G. wird das Unternehmen in die Lage versetzen, seine kurzfristige Pipeline umzusetzen. Das Unternehmen wird weiterhin von dem Wissen und der Erfahrung seiner Frühphaseninvestoren, der LIAN-Gruppe, profitieren, die auch in Zukunft eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen halten wird.

Andy Hayes, CEO von Polar, sagte: „Wir freuen uns, mit H.I.G. zusammenzuarbeiten, um unsere Projektpipeline auszubauen. Die Investition von H.I.G. in das Unternehmen in Verbindung mit seiner Erfolgsbilanz bei der Unterstützung wachstumsstarker Frühphasenunternehmen wird es Polar ermöglichen, von der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu profitieren."

Andrew Liau, Co-Head von H.I.G. Infrastructure, sagte: „Wir freuen uns sehr über diese Transaktion, da die Infrastruktur von Rechenzentren für die nächste Welle der digitalen Transformation immer wichtiger wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem hoch angesehenen Managementteam von Polar und unserem Co-Investor, der LIAN Group, indem wir die umfangreichen Fähigkeiten und Beziehungen von H.I.G. einbringen, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."