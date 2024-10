5 lukrative China-Aktien mit bis zu 7,34% Dividende

Davon profitieren vor allem sehr niedrig bewertete China-Aktien (ADRs), die nun schnell zu ihren inneren Werten aufschließen. Zu ihnen zählen derzeit beispielsweise folgende Dividenden- und Qualitätswerte.

1. China Petroleum & Chemical

Die China Petroleum & Chemical Corp. gehört in China zu den größten Erdölraffinerie-Konzernen. Gleichzeitig ist sie aber auch in der Petrochemie sowie in der Erdöl- und Erdgasförderung aktiv. China Petroleum & Chemical ist in Peking ansässig und beschäftigt etwa 357.495 Mitarbeiter.

Umsatz und Gewinn sind im Zeitraum 2017 bis 2023 von 2,38 Billionen auf 3,31 Billionen Hongkong Dollar beziehungsweise von 59,1 Milliarden auf 64,4 Milliarden Hongkong Dollar gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt gute 44,5 Prozent, während die Dividende langfristig mit den Ergebnissen gestiegen ist.

Das Wertpapier notiert weiterhin zu einer hohen Dividendenrendite von 7,34 Prozent und zu einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von nur 0,68 (04.10.2024).

2. CNOOC

Ein zweites langfristig erfolgreiches und wichtiges chinesisches Unternehmen ist CNOOC. Es repräsentiert den größten chinesischen Erdöl- und Erdgaskonzern, der fast vollständig auf die Förderung und den Handel fossiler Energieträger fokussiert ist.

Umsatz und Gewinn sind zwischen 2017 und 2023 von 214,8 Milliarden auf 449,8 Milliarden Hongkong Dollar beziehungsweise von 28,4 Milliarden auf 136,8 Milliarden Hongkong Dollar gestiegen, während die Eigenkapitalquote sehr hohe 66,4 Prozent beträgt.

Auch CNOOC hat seine Dividende je Aktie unter Schwankungen bisher stetig erhöht. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 7,08 Prozent. CNOOC ist mit einem KBV von 1,25 ebenfalls niedrig bewertet (04.10.2024).

3. Anhui Expressway

Dieses dritte chinesische Unternehmen baut und betreibt seit 1996 in der Provinz Anhui mit etwa 1.922 Mitarbeitern wichtige Mautstraßen. Dieses Geschäftsmodell gleicht einem Monopol, da Anhui Expressway die Gebühren langsam, aber stetig erhöhen kann und kaum Alternativen zu den Schnellstraßen existieren.

Umsatz und Gewinn sind zwischen 2017 und 2023 von 4,9 Milliarden auf 7,3 Milliarden Hongkong Dollar beziehungsweise von 1,2 Milliarden auf 1,8 Milliarden Hongkong Dollar gestiegen, während die Eigenkapitalquote sehr hohe 64,9 Prozent beträgt.

Auch Anhui Expressway zahlt regelmäßig Dividenden, die mit den Ergebnissen steigen. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 6,51 Prozent (04.10.2024).

4. CSPC Pharmaceutical Group

Ein Wachstums- und Dividendenwert aus dem Pharmasegment ist CSPC Pharmaceutical.

Das Unternehmen entwickelt und produziert Pharmaka, vertreibt aber auch Generika, Antibiotika und Vitamin C-Produkte. Neben China ist CSPC auch im übrigen Asien, in Europa und in Amerika aktiv. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dong Chen Cai hält 2,85 Milliarden Anteile, die einen Wert von umgerechnet etwa 2,28 Milliarden Euro besitzen (04.10.2024).

Umsatz und Gewinn sind hier zwischen 2017 und 2023 von 15,4 Milliarden auf 34,7 Milliarden Hongkong Dollar beziehungsweise von 2,77 Milliarden auf 6,49 Milliarden Hongkong Dollar gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt sehr hohe 75,66 Prozent.

Aktuell notiert die Aktie zu einer Dividendenrendite von 5,14 Prozent und zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 11,2 (04.10.2024).

5. NetEase

Eine fünfte China-Aktie, die Qualität und Dividende vereint, ist NetEase. Das Geschäft konzentriert sich hauptsächlich auf Online-Videospiele, Musik- und Lerndienste sowie Internet-Content-Dienstleistungsunternehmen. Die Firma wurde 1997 gegründet und entwickelt sich seitdem stetig.

Gründer und CEO Lei Ding hält heute noch 1,45 Milliarden Anteile, die einem Wert von umgerechnet etwa 27,48 Milliarden Euro entsprechen (04.10.2024).

Umsatz und Gewinn sind zwischen 2017 und 2023 von 8,0 Milliarden auf 14,6 Milliarden US-Dollar beziehungsweise von 1,58 Milliarden auf 4,15 Milliarden US-Dollar gestiegen. Auch NetEase besitzt eine hohe Eigenkapitalquote von 68,89 Prozent. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,44 Prozent (04.10.2024).

Fazit chinesische Dividenden-Aktien

Chinesische Wertpapiere bergen zwar höhere Risiken, da oft nur die ADRs und nicht die Stammaktien handelbar sind und die geopolitischen Konflikte zunehmen. Doch ihre Bewertungen liegen aktuell größtenteils noch auf einem niedrigen Niveau.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

