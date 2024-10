BASF-Aktie: Rückenwind aus mehreren Richtungen

"Wenn wir uns vor einem Jahr – inmitten der Krise – ein Umfeld vorgestellt hätten, in dem sich die BASF-Aktie wieder positiv entwickeln könnte, dann sind wir aktuell etwa zwei Drittel auf dem Weg dorthin", schreibt Berenberg-Analyst Sebastian Bray. Die Bewertungsmultiplikatoren haben sich seither kaum verändert und liegen weiterhin bei rund dem Siebenfachen des für die nächsten zwölf Monate erwarteten Verhältnisses von Unternehmenswert zu operativem Gewinn. Das lasse Raum für Aufwärtsbewegungen, sobald sich die strategischen Initiativen und makroökonomischen Rahmenbedingungen weiter verbessern.

Von ihrem Zwölf-Monats-Tief im August haben sich die Aktien mittlerweile um mehr als 17 Prozent erholt und notieren am Montag bei 48 Euro. Analyst Bray setzt sein Kursziel rund 10 Prozent über dem aktuellen Niveau bei 53 Euro an. "Steigende Absatzmengen und niedrigere Energiekosten sollten das Geschäftsjahr 2024/25 für BASF kennzeichnen. Das Jahr 2024 dürfte auch den Höhepunkt der Investitionsausgaben markieren. Danach sollten sich der FCF und die Dividendenrendite deutlich verbessern", so Bray.