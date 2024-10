Deutschlands Banken für schwere Krise gerüstet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Anstieg der Zinsen hat die Lage von Deutschlands Banken und Sparkassen nach Einschätzung der Aufsicht deutlich verbessert. "Die meisten Institute sind gut kapitalisiert und können die sehr anspruchsvollen Herausforderungen des diesjährigen Stresstests meistern", sagte der oberste Bankenkontrolleur der Finanzaufsicht Bafin, Raimund Röseler, am Montag in Frankfurt. Allerdings mahnte er auch zur Vorsicht: So bekomme eine mittlere zweistellige Zahl von Instituten im Stresstest-Szenario Schwierigkeiten. Und die wirtschaftliche Lage sei nach wie vor unsicher.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die Deutsche Bundesbank nahmen in einem Belastungstest 1.200 kleinere und mittlere Geldhäuser unter die Lupe, die sie direkt beaufsichtigen. Die Institute mussten in einer Umfrage beantworten, wie ihre Pläne und Prognosen auf fünf Zinsszenarien für den Zeitraum 2024 bis 2028 reagieren würden./stw/nas