Geld und Steuern sparen mit dem Deutschland-Ticket als Jobticket (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Ob nun 49 Euro oder ab dem kommenden Jahr 58 Euro:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können das Deutschland-Ticket als Jobticket

unter bestimmten Voraussetzungen deutlich günstiger erhalten. Oder sogar gratis,

wenn es der Chef oder die Chefin spendiert. Wie das Ticket steuerfrei bleibt,

wann es als Werbungskosten abgesetzt werden kann und in welchen Fällen sich die

Pendlerpauschale mehr lohnt, erläutert der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) an drei Beispielen.



1. Beispiel: Arbeitnehmer kauft das Deutschland-Ticket selbst





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wer das Deutschland-Ticket aus eigener Tasche bezahlt und für berufliche Fahrtennutzt, kann es als Werbungskosten von der Steuer absetzen - und darüber hinausnatürlich auch noch für private Fahrten nutzen. In der Steuererklärung könnendann aktuell bis zu 588 Euro für das Ticket angegeben werden - vorausgesetzt, eswurde auch tatsächlich in allen Monaten des Jahres erworben (12 x 49 Euro = 588Euro). Ab 2025 können für das Ticket dann 696 Euro als Werbungskosten geltendgemacht werden (12 x 58 Euro = 696 Euro).Man muss aber nicht zwingend die Kosten für das Ticket in der Steuererklärungangeben, sondern kann stattdessen auch die Entfernungspauschale nutzen. Dieselohnt sich in vielen Fällen nämlich mehr: Schon bei einer einfachen Entfernungvon 15 Kilometern zur Arbeit (erste Tätigkeitsstätte), die beispielsweise an 200Arbeitstagen zurückgelegt werden, ergibt sich ein höherer Betrag: 15 Kilometer x200 Tage x 0,30 Cent = 900 Euro. Und je weiter die Entfernung zur erstenTätigkeitsstätte, desto höher kann die Steuerersparnis ausfallen.2. Beispiel: Arbeitgeber spendiert Deutschland-Ticket als GehaltsextraSpendiert der Chef oder die Chefin das Deutschland-Ticket als Jobticket - dasheißt, er oder sie überlässt es zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn -, dannbleibt es steuerfrei. Und dafür bezahlen muss der Arbeitnehmer oder dieArbeitnehmerin in dem Fall natürlich auch nicht. Aber Achtung: Wer darüberhinaus die Entfernungspauschale für Fahrtkosten in der Steuererklärung geltendmacht, muss damit rechnen, dass das Finanzamt diese Werbungskosten um denZuschuss für das Ticket kürzt.Für Arbeitgebende kostet das Deutschland-Ticket, wenn es als Jobticket fürMitarbeitende erworben und gratis zur Verfügung gestellt wird, aktuell nicht 49Euro, sondern nur 46,55 Euro. Und ab 2025 kostet es dann nicht 58 Euro, sondernnur 55,10 Euro. Denn wenn ein Unternehmen seinen Mitarbeitenden einen Zuschussvon mindestens 25 Prozent gewährt, reduziert sich der Kaufpreis für das Ticketum 5 Prozent. Dafür muss das Unternehmen aber einen Rahmenvertrag mit der