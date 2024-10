Optica Foundation gibt den ersten Empfänger des Gapontsev-Preises für Innovationen im Bereich der Faserlaser bekannt

Washington (ots/PRNewswire) - Michael Müller wird für die Entwicklung der

Die Optica Foundation gab heute bekannt, dass Michael Müller der erste Empfängerdes Valentin-Gapontsev-Preises für Innovationen im Bereich Faserlaser ist.Müller wird für die Entwicklung bahnbrechender Hochleistungslaser ausgezeichnet,die intensive Lichtblitze in extrem schneller Folge abgeben. Die Bereitstellungvon Laserlicht mit hoher Durchschnittsleistung wird wichtige Herausforderungenin der Medizin, der Nanotechnologie und der Umweltsensorik bewältigen. Er erhälteinen Preis in Höhe von 20.000 US-Dollar, um seine Forschung weiterzuentwickeln.Müller hat seine bahnbrechende Arbeit zusammen mit seinen Teammitgliedernwährend seiner Doktorandenzeit am Institut für Angewandte Physik derFriedrich-Schiller-Universität in Jena erstellt. Dort entwickelte er dieleistungsstärksten ultraschnellen Faserlaser der Welt, die einedurchschnittliche Leistung von 10,4 kW erreichen - fünfmal mehr als dieRekordvorführungen aller anderen ultraschnellen Lasertechnologien. Darüberhinaus berichtet Müller, dass theoretische Untersuchungen darauf hindeuten, dassdie Technologie auf über 100 kW Durchschnittsleistung skaliert werden kann, waseinen möglichen Weg zur bodengestützten Beseitigung von Orbitaltrümmerneröffnet, die eine große Herausforderung für die Menschheit darstellt."Michaels Errungenschaft eines ultraschnellen Faserlasers mit einerdurchschnittlichen Leistung von 10,4 kW beweist seine herausragendenexperimentellen Fähigkeiten und sein tiefes Wissen auf diesem Gebiet", sagteThomas Schreiber, Vorsitzender des Gapontsev-Preis-Auswahlkomitees 2024. "SeineArbeit hat den Stand der Technik neu definiert und ist nach wie vorrekordverdächtig für alle ultraschnellen Lasersysteme. Es ist mir eine Freude,seine wichtigen Beiträge zu diesem Bereich zu würdigen."Darüber hinaus versprechen Müllers Innovationen in der Pulskompression und derLaserstabilisierung bedeutende Fortschritte in der Nanotechnologie, derbiomedizinischen Forschung und der Umweltüberwachung. Er plant, den Preis zunutzen, um diese Arbeit zu unterstützen und seine Bemühungen um