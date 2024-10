Branchenvertreter warnt: Abnehmspritzen gesundheitsgefährdend?

Dafür wurden sie von Anlegern fürstlich belohnt: Die Aktie von Eli Lilly konnte sich in den vergangenen zehn Jahren um fast 1.600 Prozent steigern, während sich die Anteile der Dänen (inklusive Dividenden) um 507 Prozent verteuert haben. Das hat Novo Nordisk zum nach Marktkapitalisierung größten Konzern Europas gemacht.

Es sind die Nvidias der Gesundheitsbranche! Eli Lilly und Novo Nordisk haben mit ihren Abnehmpräparaten einen in der Pharmaindustrie bislang beispiellosen Boom ausgelöst.

105-Milliarden-Dollar-Markt sorgt für Goldgräberstimmung

Die Konkurrenz schläft zwar nicht und hat inzwischen eigene Wirkstoffkandidaten und Präparate zur Gewichtsreduktion in der Pipeline, darunter neben Branchenschwergewicht Pfizer auch kleinere Biotech-Unternehmen wie Viking Therapeutics und Structure Therapeutics. Letztere gelten als Übernahmekandidaten für größere Unternehmen, sollten diese mit der Entwicklung eigener Abnehmpräparate scheitern.

Doch der zu verteilende Kuchen ist riesig. Die US-Investmentbank Morgan Stanley schätzt, dass der globale Markt für Therapien zum Gewichtsverlust bis 2030 auf ein Volumen von 105 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. Daher herrscht in der Branche Goldgräberstimmung.

Regeneron-Gründer warnt vor unerwünschten Folgen ...

Nicht alle Beteiligten teilen angesichts einer wachsenden Zahl von unerwünschten Nebenwirkungen diese Begeisterung. Auch sind die Langzeitfolgen von Medikamenten zur Gewichtsreduktion noch kaum erforscht. Das hat jetzt den Mitbegründer des US-Biotech-Konzerns Regeneron, der aufgrund seiner Forschungsexpertise ein hohes Ansehen in der Branche genießt, dazu veranlasst, eine Warnung auszusprechen.

George Yanopoulos, der bei Regeneron den Posten des Forschungsvorstandes innehat, warnte am Wochenende in einem Zeitungsinterview davor, dass Patienten nicht nur unerwünschtes Fettgewebe, sondern durch die Einnahme GLP-1-basierter Präparate auch Muskelmasse verlieren könnten.

... und kündigt ein besseres Präparat an

In bisherigen Studien hat sich gezeigt, dass Probanden, die mit Abnehmpräparaten behandelt wurden mehr Muskelmasse verloren haben, als bei herkömmlichen Diätmethoden zu erwarten gewesen wäre.

Diese Begleiterscheinung ist aus seiner Perspektive auch deshalb gefährlich, weil viele Patienten nach dem Absetzen der Präparate dazu neigen, wieder an Gewicht zu gewinnen, was in Kombination mit einer geringeren Muskelmasse aber erhebliche Verletzungsrisiken birgt.

Er bekräftigte deshalb, dass Regeneron derzeit an einem Präparat forschen würde, bei dem es nicht zu unerwünschten Verlusten von Muskelmasse kommt. Hierzu setzt das Unternehmen auf eine Kombination aus einem Myostatin-Inhibitor und Wegovy, dem Abnehmpräparat von Novo Nordisk.

Eli Lilly und Novo Nordisk legen weiter zu, Regeneron fällt

Anleger zeigten sich zum Wochenauftakt unbeeindruckt von den Warnungen Yanopoulos. Die Aktie von Eli Lilly kann sich in einem bislang wenig konstruktiven Gesamtmarktumfeld um rund 2 Prozent steigern, Novo Nordisk beendete den Handel in Kopenhagen sogar mit einem Plus von 3,2 Prozent.

Regeneron hingegen sieht sich Verlusten von rund eineinhalb Prozent ausgesetzt. Die dürften vor allem in Zusammenhang damit stehen, dass das Unternehmen am Montag bekanntgegeben hat, dass das Konzernergebnis im laufenden Quartal aufgrund von Meilensteinzahlungen und Lizenzvereinbarungen um 0,43 US-Dollar pro Aktie niedriger ausfallen wird, als bislang erwartet.

Damit setzt sich die Korrektur der Anteile fort. Zwar hat sich Regeneron seit dem Jahreswechsel bereits um rund 14 Prozent verteuern können, zeitweise standen aber noch deutlich höhere Kursgewinne zu Buche. Gegenüber ihrem bei 1.211,20 US-Dollar erzielten Allzeithoch hat die Aktie inzwischen 18 Prozent an Wert verloren.

Fazit: Da wird die Werbetrommel für ein eigenes Präparat gerührt

In einem Zeitungsinterview hat der Mitgründer und Forschungsvorstand des US-Biotech-Konzerns Regeneron vor unerwünschten Nebenwirkungen der Abnehmpräparate von Eli Lilly und Novo Nordisk gewarnt. Deren Anleger zeigen sich am Montag jedoch unbeeindruckt – auch weil hinter der Warnung ein Eigeninteresse steckt, da Regeneron an einer eigenen Therapie arbeitet und dabei selbst auf das Produkt von Novo Nordisk setzt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion