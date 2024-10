UBS stuft IAG Pence auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 195 auf 210 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jarrod Castle schaute in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick zu Fluggesellschaften und Flughafenbetreibern auf das Jahr 2025. Es gebe gute Gründe dafür, dass die Rally im Sektor noch etwas Luft nach oben hat, wenn die Geopolitik mitspielt. Bei IAG nahm er wegen der Ölpreis- und Marktentwicklungen kleinere Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen je Aktie vor. Außerdem verschob er den Bewertungszeitraum in die Zukunft./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 05:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 05:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 2,288EUR auf Tradegate (07. Oktober 2024, 11:52 Uhr) gehandelt.