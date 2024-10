Baumaschinenhersteller Komatsu streicht 235 Jobs in Hannover Der japanische Baumaschinenhersteller Komatsu streicht in seinem Werk in Hannover fast jede vierte Stelle. Bis Ende des Jahres sollen 235 der bisher knapp 1.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, bestätigte Ingo Büscher, Geschäftsführer von …