BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 675 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eigentlich starke Trends würden von der Geopolitik überschattet, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison. So seien die Aussichten weniger klar. Mit Blick auf die Quartalsergebnisse mag Lobbenberg vor allem Lufthansa und Norwegian, bei Air France-KLM und Wizz Air ist er eher vorsichtig./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 19:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 5,862EUR auf Tradegate (07. Oktober 2024, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 6,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m