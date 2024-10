ROUNDUP SPD-Generalsekretär Kühnert tritt zurück Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl tritt Kevin Kühnert als Generalsekretär der SPD zurück. Der 35-Jährige begründete diesen Schritt in einem Brief an Parteimitglieder und Öffentlichkeit mit gesundheitlichen Problemen. "Die Energie, die für mein Amt …