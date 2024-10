GESAMT-ROUNDUP Am Jahrestag des Terrors droht neue Eskalation in Nahost Ein Jahr nach dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas auf Israel steht die Region Nahost am Rande eines Abgrunds. Während Israelis in ihrer Heimat mit Gedenkfeiern an das Massaker des 7. Oktobers 2023 erinnern, droht der Konflikt mit dem Iran …