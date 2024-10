Fury entnimmt hochgradige Lithiumproben bei Éléonore South

TORONTO, Kanada - 7. Oktober 2024 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines ... - freut sich, die Ergebnisse von mehreren lepidolit- und spodumenhaltigen Pegmatitaufschlüssen innerhalb des westlichen Claim-Blocks auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Éléonore South im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekannt zu geben. Das Programm zur Entnahme von Aufschlussproben zielte auf den historischen, lepidolithaltigen Pegmatit Fliszar sowie auf neue Gesteinsaufschlüsse in einem Gebiet von etwa 1000 x 500 Metern (m) ab und führte zur Entnahme von 34 Proben (Abbildung 1). Sieben Proben ergaben hochgradige Werte über 1,75 % Lithiumoxid (Li2O) mit einem Spitzenwert von 4,67 % Li2O (Abbildung 1; Tabelle 1).

"Éléonore South ist nach wie vor ein Projekt mit hoher Priorität in unserem Portfolio, da es mehrere Möglichkeiten für neue Entdeckungen auf dem Grundstück gibt. Wir freuen uns, heute die Entdeckungen von hochgradigem Lithium auf dem Projekt bekannt geben zu können", kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. "Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Zuversicht, dass wir auch weiterhin neue Wege finden können, um für Investoren einen Mehrwert zu schaffen. Im Moment warten wir gespannt auf die Ergebnisse unseres biogeochemischen Probenentnahmeprogramms im Sommer, das auf die äußerst aussichtsreiche Anomalie im Éléonore-Stil bei Éléonore South abzielt, sowie auf das oberflächliche Probenentnahmeprogramm, das bei Committee Bay durchgeführt wurde.“

Projekt Éléonore Süd

Das Projekt Éléonore South liegt strategisch günstig in einem Gebiet mit ergiebigen Goldmineralisierungen mit der Mine Éléonore von Newmont im Norden und der Lagerstätte Cheechoo von Sirios im Osten (Abbildung 1). Bisher wurden zwei verschiedene Arten von Goldmineralisierungen identifiziert: strukturell kontrollierte Quarzadern in Sedimentgestein, ähnlich der hochgradigen Mineralisierung, die in der Mine Éléonore beobachtet wurde, und eine intrusionsbedingte, verstreute Goldmineralisierung, ähnlich jener in der Lagerstätte Cheechoo mit geringeren Tonnagen und dem Potenzial für höhere Gehalte in Stockwork-Quarzadern, wie sie in den Vorkommen JT und Moni beobachtet wurden.

Der westliche Claim-Block des Projekts Éléonore South wurde im Vergleich zum Haupt-Claim-Block relativ wenig erkundet. Die Lepidolit-haltigen Pegmatit-Aufschlüsse auf dem Fliszar-Vorkommen wurden erstmals 2006 von Geologen der Regierung von Quebec entdeckt; seither wurden nur wenige bis gar keine Explorationsarbeiten zur Erweiterung des Vorkommens durchgeführt. Die Waldbrände im Jahr 2023 in diesem Gebiet haben die Aufschlüsse erheblich vergrößert, was das technische Team von Fury dazu veranlasste, die historischen Vorkommen erneut zu untersuchen und das Gebiet im Allgemeinen zu erkunden. Die Lithiummineralisierung in lepidolit- und spodumenhaltigen Pegmatiten wurde nun auf einer Fläche von etwa 1000 x 500 m definiert. Fury wird weitere systematische Explorationsarbeiten durchführen, um das gesamte Lithiumpotenzial des westlichen Claim-Blocks zu definieren.



Abbildung 1: Übersichtskarte des Western Claim Blocks mit den Ergebnissen der Gesteinsproben.

"Das Potenzial unseres Projekts Éléonore South wächst mit jedem abgeschlossenen Arbeitsprogramm weiter an. Wir haben auf dem Projekt nicht nur zwei Arten von Goldmineralisierungen zu erkunden, sondern können mit den heutigen Ergebnissen auch hochgradiges Lithium zu unserer Zielmatrix hinzufügen. Fury konzentriert sich nach wie vor auf das Goldpotenzial des Ziels Éléonore und wir warten auf die Ergebnisse des biogeochemischen Probenentnahmeprogramms dieses Sommers, um die Bohrziele festzulegen, bei denen wir dieselben geologischen und strukturellen Gegebenheiten sehen, die auch Newmonts Mine Éléonore 10 Kilometer nördlich beherbergen", sagte Bryan Atkinson, P.Geol. und SVP Exploration von Fury.

Tabelle 12024 Rock Éléonore South West Block Gesteinsproben

Muster Östlicher Verlauf NAD83 Zone 18N Nordrichtung NAD83 Zone 18N Lithologie Lepidolith Beobachtet Spodumen Beobachtet Li (ppm) Li2O (%) G417574 419421 5828218 Pegmatit Y 9,300 2.00 G417575 419334 5828218 Basalt 291 0.06 G417576 419299 5827991 Quarz-Ader 71.3 0.02 G417577 419301 5827989 Basalt 141 0.03 G417578 419263 5828174 Basalt 122 0.03 G417579 419201 5828224 Basalt 186 0.04 G417580 419149 5827810 Mafic Dyke 44.3 0.01 G417581 419154 5827807 Basalt 48.3 0.01 G417582 419151 5827709 Tonalit 40.4 0.01 G417649 419696 5828141 Quarz-Ader 32.2 0.01 G417650 419696 5828143 Pegmatit 13.6 0.00 G417651 419723 5828155 Basalt 249 0.05 G417652 419724 5828154 Basalt 168 0.04 G417654 419725 5828156 Basalt 259 0.06 G417655 419685 5828104 Basalt 450 0.10 G417656 419719 5828197 Basalt 26.5 0.01 G417657 419740 5828215 Pegmatit Y 2,270 0.49 G417658 419743 5828227 Pegmatit Y 10,000 2.15 G417659 419818 5828259 Basalt 433 0.09 G417660 419830 5828243 Basalt 193.5 0.04 G417661 419874 5828238 Basalt 267 0.06 G417662 419915 5828245 Basalt 314 0.07 G417663 420046 5828210 Basalt 394 0.08 G417664 420057 5828259 Basalt 153.5 0.03 G417665 420095 5828275 Basalt 334 0.07 G417666 419748 5828017 Pegmatit Y 836 0.18 L857013 419765 5828216 Pegmatit Y 3,960 0.85 L857014 419768 5828239 Pegmatit Y 8,010 1.72 L857015 419772 5828245 Pegmatit Y 10,000 2.15 L857016 419771 5828245 Pegmatit Y 13,260 2.85 L857017 419782 5828239 Pegmatit Y 21,680 4.67 L857018 419673 5828292 Argilith 115 0.02 L857019 419418 5828214 Pegmatit Y 8,220 1.77 L857020 419401 5828252 Pegmatit Y 2,180 0.47

Fury, ES Rock Sampling

Ungefähr 2-3 kg des Materials wurden gesammelt und zur Aufbereitung an ALS Lab in Sudbury, Ontario, Kanada, und anschließend zur Analyse an ALS Lab in Vancouver, BC, Kanada, gesendet. Alle Proben wurden unter Verwendung einer 30g-Nominalgewicht-Brandprobe mit ICP-Abschluss (Au-ICP21) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS + REE-Methode (ME-MS61r) untersucht. Wenn die Li-MS61r-Ergebnisse mehr als 10.000 ppm betrugen, wurden die Analysen mit Lithium in Assay-Qualität durch Na2O2-Schmelzen und ICP-AES (Li-ICP82b) wiederholt. QA/QC-Programme unter Verwendung von Laborduplikaten, Laborstandards und Leerwerten weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.

Valerie Doyon, P.Geo, Senior Project Geologist bei Fury, ist eine qualifizierte Person" gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen Kanadas positioniert ist und eine Position von 54 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (17,4 % der emittierten Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass die zukünftigen Arbeiten bei Éléonore South die Goldressourcen potenziell erhöhen oder verbessern werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt dieser Aussagen angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich richtig erweisen werden. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

